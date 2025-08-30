Serie A: partite GRATIS su Dazn | Le puoi vedere senza uscire un euro

L’azienda offre queste ghiotte opportunità.

Sbarca anche in Italia la nuova modalità gratuita di DAZN, che permette ai fan di accedere a una selezione di contenuti live e on demand senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Una novità pensata per ampliare il pubblico e avvicinare ancora più appassionati al mondo dello sport in streaming.

L’offerta è particolarmente ricca e variegata: dal calcio al volley, con una panoramica completa dei contenuti disponibili sulla piattaforma. Una vera opportunità per chi vuole vivere lo sport da protagonista, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di scegliere tra diversi eventi ogni settimana.

Tra i contenuti gratuiti spiccano gli highlights di tutte le partite di Serie A Enilive, costantemente disponibili durante l’intera stagione. Un modo rapido e immediato per rivedere i momenti chiave dei match, anche senza avere un abbonamento attivo.

Il calcio live resta il cuore dell’offerta: ogni settimana DAZN propone gratuitamente una selezione di incontri dai principali tornei internazionali del proprio catalogo, come Serie BKT, LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League e LALIGA Hypermotion. Non manca il calcio femminile con la Serie A Women, ulteriore dimostrazione dell’attenzione della piattaforma verso tutte le discipline.

Programmi Radio TV Serie A gratis su DAZN

Ogni settimana DAZN mette a disposizione gratuitamente una selezione di programmi di Radio TV Serie A, permettendo agli appassionati di calcio di vivere approfondimenti, analisi e curiosità senza costi. Il palinsesto è ricco e copre l’intero arco della settimana: il lunedì si parte con Costruzioni dal basso alle 9:00 e Speciale Serie A alle 10:00, per poi chiudere con Massimo Campionato alle 16:00. Martedì e mercoledì vedono in scena ancora Costruzioni dal basso e Serie All Star, mentre il giovedì e il venerdì il format si ripete con le stesse fasce orarie.

Il weekend non è da meno: sabato alle 9:00 spazio a ZonA Mista, mentre la domenica offre due appuntamenti imperdibili, Calcio TotAle alle 10:00 e nuovamente Massimo Campionato alle 16:00. Un palinsesto pensato per chi vuole restare sempre aggiornato sul mondo della Serie A.

Come accedere ai contenuti gratuiti

Per seguire la programmazione gratuita di DAZN non serve alcun abbonamento: basta collegarsi al sito www.dazn.com/home e selezionare gli eventi presenti nella sezione “Contenuti Gratuiti”. L’accesso è semplice e immediato.

È sufficiente registrarsi inserendo e-mail, nome e cognome: in pochi istanti si potrà iniziare a guardare i programmi e vivere l’esperienza calcistica firmata DAZN senza alcun costo aggiuntivo.