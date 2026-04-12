Corriere dello Sport: “Palermo, un pari che vale. Inzaghi è comunque da A”

PALERMO – Un pareggio che non riapre completamente i giochi, ma che lascia segnali fortissimi. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo visto a Frosinone è una squadra viva, consapevole e soprattutto coraggiosa.

Come evidenzia Paolo Vannini del Corriere dello Sport, ai rosanero era stato chiesto coraggio e la risposta è arrivata sul campo: una delle migliori prestazioni stagionali per atteggiamento e qualità. Il risultato finale, però, non basta per accorciare in maniera decisiva sulla zona promozione diretta.





Eppure, il segnale più forte è arrivato fuori dal campo. Secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al rientro in città, intorno alle 4 del mattino, circa 300 tifosi hanno accolto la squadra al “Barbera”, applaudendo e dimostrando una fiducia che resta intatta. Un legame che può diventare decisivo in vista del finale di stagione.

Il gol di Ranocchia nel finale ha un peso specifico importante. Come sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, non solo evita una sconfitta pesante, ma interrompe il digiuno realizzativo negli scontri diretti contro le big. Il tabù delle vittorie resta, ma almeno quello dei gol è stato spezzato.

La classifica resta complicata: il secondo posto è distante quattro punti. Tuttavia, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, senza questo pareggio il Frosinone sarebbe scappato a +7, chiudendo di fatto ogni discorso. Così, invece, il Palermo resta aggrappato alle proprie speranze.

Il gruppo crede ancora nell’obiettivo. «Mancano quattro partite, dobbiamo vincerle tutte», ha dichiarato Segre ai canali ufficiali, ribadendo la mentalità della squadra.

Dal punto di vista tattico, la scelta di Rui Modesto ha dato maggiore spinta offensiva, anche a costo di qualche equilibrio difensivo. Ma il dato più importante resta un altro: la capacità di reagire. Anche Inzaghi lo ha sottolineato: «Potevamo abbatterci, invece questa squadra è incredibile».

Altro fattore chiave restano le palle inattive: quello segnato a Frosinone è il 23° gol stagionale nato da queste situazioni. E ancora una volta decisivo Pohjanpalo, autore del settimo assist in campionato.

In vista della prossima sfida contro il Cesena, arrivano però anche indicazioni dall’infermeria: Joronen resta da valutare per un problema muscolare, mentre Peda sarà assente per squalifica dopo l’ammonizione rimediata da diffidato.

Il Palermo, dunque, non molla. La promozione diretta resta complicata, ma la sensazione – come evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – è che questa squadra sia arrivata al momento decisivo nella sua miglior condizione.