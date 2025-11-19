Giornale di Sicilia: “Palermo, sulle corsie bisogna andare più veloci”

Nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici evidenzia come il ritorno al successo del Palermo passi dalle sue ali, quelle corsie laterali che a inizio stagione avevano reso la squadra una macchina efficace e aggressiva. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i rosanero si sono allontanati dalle prime due posizioni, e la trasferta con l’Entella diventa l’occasione per riaffermare un’identità chiara.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le catene laterali sono state una delle note più liete delle prime dodici giornate. Pierozzi e Augello hanno garantito quantità, qualità e pericolosità costante, offrendo soluzioni preziose sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Il numero 27, ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, è addirittura il capocannoniere del Palermo con quattro reti – al pari di Pohjanpalo – oltre a due assist. L’ultima vittoria, il 5-0 contro il Pescara, porta indelebilmente la sua firma: doppietta, un assist, e una partita da protagonista assoluto.

Anche Augello è stato tra i più propositivi del primo scorcio di stagione, «sputando un cross dietro l’altro», scrive ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia. Il suo bottino, finora, è di un assist – il pallone perfetto per il pari firmato da Bani a Cesena. Contro la Juve Stabia è apparso meno brillante, ma la sosta potrebbe avergli restituito energie e brillantezza: da lui Inzaghi si aspetta continuità e rifornimenti costanti per gli attaccanti.

Il tecnico rosanero, come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, ha sempre ricavato bonus dagli esterni: lo scorso anno a Pisa, Angori chiuse la stagione con due gol e cinque assist, interpretando il ruolo in maniera dominante. È proprio questo tipo di rendimento che Inzaghi chiede oggi ad Augello e, più in generale, alle sue corsie.

Pierozzi ha avuto una piccola flessione prima della sosta, sbagliando la gara con la Juve Stabia; Augello, finora, è andato a singhiozzo, pur offrendo più prestazioni positive che negative. Ma per tornare a volare, conclude Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il Palermo ha bisogno che gli esterni riaccendano il motorino e rimangano protagonisti per tutti i novanta minuti. Da Chiavari in poi, la continuità diventa una missione.