Palermo, entusiasmo all’Ascione per “Lo Sport Unisce”: presenti Mirri e Corona

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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Mattinata all’insegna dello sport e dell’inclusione all’IISS Ernesto Ascione di Palermo, dove si è svolto l’evento “Lo Sport Unisce”, inserito nel progetto “Insieme per il Nuovo Borgo”. Un’iniziativa che ha coinvolto studenti, istituzioni e rappresentanti del Palermo FC, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport nelle periferie.

Grande partecipazione e clima di entusiasmo per l’arrivo del presidente rosanero Dario Mirri e dell’attaccante Giacomo Corona, accolti calorosamente dai ragazzi. Presenti anche il responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria e Gaia Bruno, rappresentante del Palermo Women.


Nel corso dell’incontro si sono alternati momenti di confronto, attività sportive e testimonianze, in un contesto volto a rafforzare il legame tra club, territorio e nuove generazioni. Un segnale importante per Borgo Nuovo, sempre più al centro di iniziative di rigenerazione e inclusione sociale attraverso lo sport.

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