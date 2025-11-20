Giornale di Sicilia: “Palermo, occasione Blin. In gioco c’è anche il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il conto alla rovescia è terminato: sabato il Palermo tornerà in campo dopo la sosta e quella con l’Entella non sarà una semplice trasferta, ma un autentico test di maturità. Una verifica sulla tenuta mentale, sulla continuità e sulla capacità della squadra di Inzaghi di rialzarsi dopo settimane complicate, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia.

La pausa ha permesso di rimettere ordine, ma ora è il campo a dover parlare. I rosanero arrivano alla sfida con un peso non scritto: recuperare identità e fiducia, ricomporre il proprio percorso e riprendere il controllo della stagione. Gli ultimi risultati hanno lasciato scorie e malumori nella piazza, e Inzaghi sa che il passo falso non è contemplato.

Assenze pesanti e scelte obbligate

Massimiliano Radicini ricorda sul Giornale di Sicilia che Inzaghi dovrà rinunciare ancora a pedine fondamentali: Gomes non ha completato il recupero alla spalla, Gyasi prosegue con programmi personalizzati per la lesione al polpaccio e Ranocchia sarà out per squalifica dopo il rosso di Castellammare.

Nonostante le criticità, l’impianto di gioco non cambia: il 3-5-2, trasformabile in 3-4-2-1, resta la cornice sulla quale il tecnico vuole costruire maggiore sincronizzazione, verticalità e partecipazione collettiva. L’asset difensivo rimane centrale.

Bani recuperato, Bereszynski da valutare

Una buona notizia arriva dal reparto arretrato: Bani è rientrato pienamente in gruppo e ha mostrato segnali incoraggianti dopo il fastidio accusato contro la Juve Stabia. Ceccaroni è una certezza, mentre resta il nodo Bereszynski. Il polacco, reduce dagli impegni con la nazionale, verrà monitorato fino all’ultimo: se non dovesse partire titolare, Pierozzi arretrerà nella linea a tre, con Diakitè sull’intera fascia destra e Augello sul versante opposto.

La chance di Blin e i dubbi in attacco

In mezzo al campo, Radicini sottolinea come la coppia Blin-Segre sia la più probabile. Per il francese, scrive il Giornale di Sicilia, si tratta di un’occasione cruciale: un anno fa era stato preso per diventare un punto fermo, quest’anno lo spazio è mancato. Ora può dimostrare di meritare un ruolo centrale nel progetto.

Davanti, le soluzioni sono due: arretrare Palumbo sulla trequarti confermando Brunori e Pohjanpalo, oppure puntare su due fantasisti alle spalle del finlandese. Le Douaron appare in leggero vantaggio su Vasic.

Verso la Liguria: ultimo step prima del bivio

Domani è previsto l’ultimo allenamento a Palermo prima della partenza per la Liguria e della rifinitura sul posto. La sfida con l’Entella – osserva Radicini nel suo pezzo sul Giornale di Sicilia – può diventare una leva motivazionale, un passaggio chiave per ritrovare equilibrio e fiducia.

Inzaghi ha ribadito l’importanza di mantenere coesione e lucidità anche nei momenti difficili. Una vittoria varrebbe oro: il Palermo ha l’opportunità di rilanciarsi, dimostrare la sua reale identità e tornare a guardare le primissime posizioni. Con una consapevolezza chiara: tutti sono sotto esame e il margine per gli errori si sta assottigliando.

