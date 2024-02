Palermo, due settimane di fuoco. In gioco c’è un pezzo di sogno

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prossime due settimane che per il Palermo saranno fondamentali per inseguire uil sogno serie A.

Due settimane decisive di un mese letteralmente di fuoco. Occhi sull’immediato futuro senza pensare troppo al passato per il Palermo di Corini, che ha smesso di festeggiare la bella vittoria ottenuta venerdì scorso contro il Bari, proiettandosi anima e corpo al prossimo impegno di campionato contro la Feralpisalò. Quella contro i lombardi, infatti, è solamente la prima di un ciclo terribile che vedrà i rosanero andare a battagliare, sportivamente parlando, in giro per l’Italia alla ricerca di più punti possibile che gli permetterebbero di restare agganciati al treno chiamato Serie A.

Le vittorie contro Modena e Bari e il pareggio esterno contro il Catanzaro, infatti, hanno dato modo a Brunori e compagni di tornare a sognare un finale di stagione esaltante, in linea con quelli che erano, e che sono, gli obiettivi della società. Nonostante l’enorme differenza di classifica tra il Palermo e la Feralpisalò(18 punti separano le due formazioni), la gara di sabato nasconde delle insidie non per nulla semplici da superare e che Corini sta già provando ad analizzare assieme al proprio staff tecnico e a tutti i calciatori.

La squadra di Zaffaroni, infatti, è tra le più in forma del campionato e può vantare un trend di 4 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 7 partite di campionato. In casa, al Garilli di Piacenza, la Feralpisalò è imbattuta dal match del 2 dicembre contro il Cittadella (0-1), dopodiché 3 vittorie e un pareggio nelle successive quattro gare interne con 11 reti realizzate. Ma non è finita qui. Come già detto, quella contro la Feralpisalò è solamente la prima di un ciclo di 3 partite decisive che saranno la vera cartina tornasole del campionato del Palermo, come lo stesso Corini ha specificato nel post-partita contro il Bari, ammettendo come sia più importante il mese di febbraio piuttosto che quello successivo. Dopo la Feralpisalò, infatti, il Palermo ospiterà al Barbera l’ambizioso Como.

I lariani sono reduci da una vittoria sporca quanto importante, ottenuta fuori casa proprio ai danni di una squadra in piena lotta per non retrocedere, la Ternana, grazie alla rete di Strefezza, nuovo arrivo del mercato di riparazione. Cremonese che, coincidenza vuole, chiude la terribile triade di partite che vede il calendario del Palermo concentrare in 14 giorni tre sfide dal così elevato coefficiente di difficoltà. Sabato 24, infatti, Brunori e compagni saranno chiamati a far visita ai grigiorossi che sembrano gli avversari più determinati a inseguire il Parma e, soprattutto, a non abbandonare il secondo posto in classifica. Febbraio finisce con l’infrasettimanale contro la Ternana in programma il 27, poi le trasferte a Lecco e Brescia e, infine, il match casalingo contro il Venezia prima dell’ultima pausa prima della fine del campionato. Trentacinque giorni che indirizzeranno il campionato del Palermo e già le prime due settimane sono più di un test verità.