Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al dopo Brunori. Tramoni resta in pole”

PALERMO – Con la cessione di Matteo Brunori alla Sampdoria si chiude definitivamente un’epoca in casa rosanero. L’italo-brasiliano, ultimo superstite della promozione in Serie B, lascia spazio a una nuova fase del progetto tecnico del Palermo, come analizza Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport. Una partenza che alleggerisce il monte ingaggi e libera uno slot Over, destinato a essere occupato da un profilo di primo piano.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo ha già avviato la ricerca del sostituto e, allo stato attuale, sono due i nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza. In cima alla lista c’è Matteo Tramoni, attaccante classe 1998 del Pisa, seguito con grande attenzione anche se la valutazione fissata dal club toscano – circa 6 milioni – viene ritenuta elevata.

Il Palermo, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non ha però intenzione di mollare la presa. La strategia potrebbe passare da un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A, formula che consentirebbe di rendere l’operazione più sostenibile. L’alternativa porta a Nicholas Pierini, 27 anni, di proprietà del Sassuolo, profilo gradito per duttilità ed esperienza.

Non solo attacco. Sempre secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, anche il reparto difensivo resta sotto osservazione. Le valutazioni ruotano attorno a Giangiacomo Magnani, centrale classe 1995, rientrato dal prestito alla Reggiana. Una decisione definitiva sul suo futuro verrà presa a metà gennaio.

Intanto, ieri pomeriggio, la squadra è tornata ad allenarsi a Torretta con una seduta improntata sul lavoro aerobico dopo il riscaldamento. Giornata speciale anche per il “Velodromo Paolo Borsellino”, che ha ospitato per la prima volta una gara ufficiale aperta al pubblico: l’Athletic Club Palermo, guidato dal dg Perinetti, ha celebrato l’evento superando 4-0 il Messina nella prima giornata di ritorno del Girone I di Serie D.