Palermo, nuova cittadella dello sport tra velodromo, palasport e diamante: il piano del Comune

Il ritorno del velodromo al calcio

Come racconta Tullio Filippone su Repubblica Palermo, domenica la sfida di Serie D tra Athletic Palermo e Vigor Lamezia si giocherà al velodromo, tornato agibile per il calcio dopo l’omologazione del manto erboso. La seconda squadra cittadina, che già si allenava al Borsellino, potrà finalmente giocare “in casa”. Un ritorno che riporta alla memoria le partite del Palermo tra il 1997 e il 1999.

Diamante e palasport, il progetto di Fondo Patti

Il Comune punta forte sulla cittadella dello sport e della musica di Fondo Patti. Il “diamante” di baseball sarà completato entro ottobre e collaudato entro fine anno, con un intervento da 4,7 milioni finanziato dalla presidenza del Consiglio. «Qui – ha spiegato l’assessore Alessandro Anello a Repubblica Palermo – si alleneranno squadre di cricket, baseball e rugby, ma in estate ospiterà anche concerti fino a 6mila spettatori».

Il palasport, chiuso dal 2008, sarà consegnato il 15 marzo 2026: «Sarà un impianto polivalente per attività nazionali e internazionali – ha aggiunto Anello –. Ridurremo i tempi di lavoro rispetto ai 540 giorni previsti».

Piscina e gestione futura

La cittadella sarà completata dalla piscina comunale di viale del Fante, ristrutturata con 16 milioni del Pnrr, pronta per l’estate 2025. «Con le società abbiamo preso l’impegno di garantire la stagione 2025-26 – ha dichiarato l’assessore Anello a Repubblica Palermo – ma alcuni impianti saranno pronti prima».

Resta aperta la questione della gestione: «Non vogliamo solo recuperare strutture abbandonate – ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla – ma restituire nuova vita a questi impianti, anche con partenariati privati per evitare nuovi abbandoni».

Un patrimonio da restituire alla città

Dopo anni di degrado e vandalismi, la prospettiva di avere entro il 2026 velodromo, diamante, palasport e piscina operativi segna una svolta. Come sottolinea Tullio Filippone su Repubblica Palermo, l’obiettivo è restituire a Palermo un patrimonio sportivo e culturale che arricchisca anche l’offerta musicale della città.