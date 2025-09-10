Allo stadio in 700: nuova regola in serie A | Sarà il massimo di tifosi consentiti

La tifoseria è una parte fondamentale del calcio.

I tifosi rappresentano il cuore pulsante della Serie A, capaci di trasformare ogni partita in un evento unico. La loro presenza sugli spalti non è soltanto una cornice, ma un vero e proprio fattore che influenza l’andamento delle gare. Il calore, i cori, i colori e le coreografie creano un’atmosfera che difficilmente si può replicare davanti a uno schermo, dando ai giocatori una spinta emotiva fondamentale.

La carica proveniente dagli spalti può incidere sulle prestazioni, soprattutto nelle partite più delicate. Sentirsi sostenuti da decine di migliaia di persone aiuta i calciatori a superare la fatica e a trovare motivazioni extra nei momenti chiave. Non è un caso che molte squadre costruiscano gran parte dei propri successi casalinghi grazie alla spinta del proprio pubblico, capace di intimidire anche gli avversari.

Oltre all’aspetto sportivo, i tifosi sono un motore economico insostituibile. Biglietti, abbonamenti, merchandising e consumazioni allo stadio rappresentano una risorsa vitale per i club, contribuendo a bilanci che altrimenti dipenderebbero solo dai diritti televisivi. La presenza costante sugli spalti permette inoltre alle società di rafforzare il legame con le comunità locali, generando appartenenza e identità.

Lo stadio è anche un luogo sociale e culturale, dove generazioni diverse si incontrano per condividere la stessa passione. Il calcio diventa così un collante capace di unire famiglie, amici e intere città. Senza i tifosi, la Serie A perderebbe non solo spettacolo e competitività, ma anche la sua anima più autentica.

Ritorno dei tifosi e settore ospiti

Lo stadio Artemio Franchi si prepara a riaprire le porte ai tifosi con Fiorentina-Napoli, prima gara casalinga della stagione. Le decisioni più delicate riguardano due aspetti centrali: la prosecuzione dei lavori di restyling e la possibile estensione del settore ospiti, che potrebbe passare da 350 a 700 posti.

Nella scorsa stagione, complice la presenza dei cantieri, i posti dedicati ai tifosi avversari erano stati ridotti grazie a una deroga legata anche a motivi di sicurezza. Ora, con un graduale ritorno alla normalità, prefettura, questura, vigili del fuoco e autorità locali si incontreranno per valutare l’aumento dei biglietti ospiti. Una scelta che impone anche un rafforzamento dell’ordine pubblico, per evitare episodi spiacevoli come quelli avvenuti in Conference League contro il Betis.

Restyling e nuove priorità

Parallelamente, Palazzo Vecchio ha approvato una variante al progetto di ristrutturazione dello stadio. L’intervento sarà riorganizzato per concentrare i lavori, entro il 2026, su tre settori principali: Curva Fiesole, Maratona e Tribuna.

Gli interventi previsti comprendono nuove coperture, dispositivi antisismici, impermeabilizzazione, rifacimento dei gradoni, installazione di sedute moderne e il restauro della Tribuna storica. La capienza complessiva, almeno in questa fase, non subirà modifiche sostanziali, mantenendo lo stadio fruibile durante le fasi di cantiere.