Palermo, chiuso il mercato invernale 2024-25: i movimenti del club rosanero

Si chiudono le porte dell’Hotel Sheraton di Milano: il calciomercato invernale 2024-25 giunge al termine. Campagna acquisti più che sufficiente da parte del nuovo Palermo di Carlo Osti, direttore sportivo subentrato a Morgan De Sanctis a inizio gennaio. L’esperto ex dirigente della Sampdoria ha svolto un vero e proprio mercato di riparazione in quanto, per provare a svoltare una stagione sin qui deludente, ha ampliato l’organico di Dionisi con giocatori dal curriculum importante.

Per far fronte alle difficoltà tra i pali, in Sicilia arriva Emil Audero con la formula del prestito. Approdato al Como in estate, l’affidabile estremo difensore, con tanti anni di Serie A alle spalle, può essere il giusto rinforzo per trasmettere quella sicurezza di cui il Palermo ha bisogno. Il nuovo portiere rosanero avrà il compito di garantire più sicurezza al reparto difensivo insieme a Giangiacomo Magnani. Acquistato dall’Hellas Verona, l’ex Sassuolo è abile nel gioco fisico, nei duelli aerei, nel confronto fisico ed è dotato anche di un destro importante che può essere di grande aiuto in fase di impostazione. Invece, spostandoci in area di rigore, l’arrivo di Joel Pohjanpalo rappresenta la ciliegina sulla torta. Protagonista indiscusso dell’ultima promozione in Serie A del Venezia, il bomber finlandese è sicuramente il miglior colpo del mercato invernale della Serie B. L’esperto attaccante avrà il compito di trascinare il Palermo a suon di gol gol pesanti e, con Brunori o Le Douaron, è pronto a formare una coppia che in cadetteria può fare sicuramente la differenza.

Quanto alle uscite, il club siciliano non rinuncia ad alcuni pezzi pregiati, nonostante alcune voci in merito all’addio del proprio capitano, poi risolte e rientrate dopo l’esonero di De Sanctis. A lasciare i rosanero sono Dario Saric, Patryk Peda e Stredair Appuah, ceduti in prestito al Cesena, alla Juve Stabia e al Valenciennes, mentre c’è tempo fino al 20 febbraio per il trasferimento in Russia di Ionut Nedelcearu, il quale avrebbe un accordo di massima con l’Akron Togliatti.

Un mercato che testimonia le ambizioni dei siciliani. Nonostante una classifica poco confortevole, la società ha investito cifre importanti con la speranza di raggiungere la promozione in Serie A tramite i playoff. Tuttavia resta qualche rammarico per non aver puntellato il centrocampo, anche se Dionisi può contare su Alexis Blin, tornato a disposizione a metà gennaio dopo un lungo infortunio che l’ha costretto a rimanere lontano dal campo per quasi quattro mesi. Infine, nonostante il mancato arrivo in estate sulla corsia mancina di difesa, il tecnico continuerà ad avere a disposizione soltanto Lund: se è vero che in rosa sono presenti giocatori dotati di una certa duttilità, l’acquisto di un vero e proprio terzino sinistro avrebbe completato ulteriormente l’organico.

Di seguito il riepilogo di tutte le operazioni in entrata e in uscita del Palermo:

ACQUISTI

GIANGIACOMO MAGNANI – DALL’HELLAS VERONA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

EMIL AUDERO – DAL COMO AL PALERMO – TITOLO TEMPORANEO

JOEL POHJANPALO – DAL VENEZIA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

CESSIONI

PATRYK PEDA – DAL PALERMO ALLA JUVE STABIA – TITOLO TEMPORANEO

STREDAIR APPUAH – DAL PALERMO AL VALENCIENNES – TITOLO TEMPORANEO

DARIO SARIC – DAL PALERMO AL CESENA – PRESTITO CON OBBLIGO OD OPZIONE DI RISCATTO