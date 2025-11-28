Palermo-Carrarese, le probabili formazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo ritrova Ranocchia dopo la squalifica: il centrocampista tornerà dal 1’ accanto a Palumbo in una mediana che dovrebbe vedere ancora protagonista Vasic. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, in attacco è corsa a due tra Brunori e Le Douaron per affiancare Pohjanpalo, mentre restano indisponibili Gomes e Gyasi.

Il Corriere dello Sport evidenzia che Inzaghi sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Joronen tra i pali e il terzetto Bereszynski–Bani–Ceccaroni in difesa. Sugli esterni Pierozzi e Augello, mentre in panchina tornano Segre e Blin, con Brunori pronto a subentrare.

Probabile formazione Palermo (3-5-2)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Vasic, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.

A disp.: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veroli, Segre, Blin, Giovane, Brunori, Corona. All.: F. Inzaghi.

Sul fronte Carrarese, come analizzato dal Corriere dello Sport, rientra Ruggeri che sarà titolare nel terzetto difensivo accanto a Illanes e Imperiale. In attacco confermati Finotto e Abiuso, ma Torregrossa spera in una chance dall’inizio.

Probabile formazione Carrarese (3-5-2)

Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Schiavi, Cicconi; Finotto, Abiuso.

A disp.: Fiorillo, Oliana, Calabrese, Salamon, Bouah, Belloni, Melegoni, Sekulov, Distefano, Rubino, Bozhanaj, Torregrossa. All.: Calabro.