Serie B, parte la 14ª giornata: il programma completo
La Serie B entra nel vivo con la 14ª giornata, un turno distribuito su tre giorni che può incidere in modo significativo su vertice e zona salvezza. La classifica resta cortissima: il Monza guida con 29 punti, seguito da Modena e Frosinone, mentre il Palermo prova a restare agganciato al gruppo di testa.
Si comincia oggi alle 20.30 con il primo big match:
Cesena–Modena, sfida tra due squadre in piena corsa promozione.
Il programma proseguirà domani con sei partite in contemporanea e incroci determinanti per le ambizioni di molte squadre:
Empoli–Bari (15.00)
Pescara–Padova (15.00)
Reggiana–Frosinone (15.00)
Südtirol–Avellino (15.00)
Venezia–Mantova (15.00)
Catanzaro–Virtus Entella (17.15)
Alle 19.30 toccherà al Palermo, impegnato al Barbera contro la Carrarese, con l’obiettivo di dare continuità dopo settimane altalenanti. I rosanero cercano punti pesanti per restare nella fascia alta della classifica.
La giornata si chiuderà domenica, con due partite tra lotta al vertice e salvezza:
Juve Stabia–Monza (15.00)
Spezia–Sampdoria (17.15)
Un turno lungo, intenso, equilibrato: la Serie B conferma ancora una volta di essere un campionato imprevedibile, dove ogni partita può cambiare gli equilibri.