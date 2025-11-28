Palermo-Carrarese, Inzaghi studia le ultime mosse

Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si prepara a una sfida fondamentale contro la Carrarese, con Inzaghi ancora alle prese con diversi dubbi di formazione. Una partita che, come ribadisce Salvatore Orifici nel suo pezzo sul Giornale di Sicilia, assume un peso specifico enorme dopo la sconfitta di Castellammare e il pari contro la Virtus Entella.

Secondo quanto ricostruito da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, le certezze iniziano dal basso: Joronen sarà ancora il portiere titolare, tra i più positivi dell’ultimo periodo. In difesa pochi dubbi: Bani guiderà il reparto, con Ceccaroni sul centrosinistra e Bereszynski a destra, anche perché Pierozzi verrà avanzato per giocare da esterno.

Gli esterni saranno proprio Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre il centrocampo presenta il primo nodo: Ranocchia, scontata la squalifica, tornerà in regia. Al suo fianco resta favorito Segre, nonostante Giovane sia stato provato con insistenza nelle ultime settimane.

La novità più rilevante può arrivare in attacco. Come spiega ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha lavorato su un modulo con due trequartisti alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo, l’unico sicuro del posto. Alle sue spalle sono in vantaggio Palumbo e Vasic, mentre Brunori e Le Douaron rischiano di partire dalla panchina.

Una scelta forte, ma non ancora definitiva: Inzaghi valuterà le ultime sedute prima della gara per sciogliere gli ultimi dubbi. L’obiettivo è chiaro: trovare l’assetto migliore per rilanciare il Palermo proprio nella notte del Barbera contro la Carrarese.