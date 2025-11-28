La scalata passa dal Barbera, ma ora bisogna accelerare

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il finale del 2025 passerà da un ciclo di cinque partite che può indirizzare la stagione del Palermo. Un dato spicca su tutti: tre di queste gare si giocheranno al Barbera, un vantaggio che – come ricorda ancora Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia – arriva in un momento in cui la squadra di Inzaghi ha bisogno di ritrovare continuità, concretezza e convinzione.

Secondo quanto sottolineato da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il Barbera ha funzionato solo a intermittenza come fattore determinante. In sette gare casalinghe i rosanero hanno raccolto 12 punti: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Numeri che non bastano per chi punta alla zona alta della classifica. Ecco perché le prossime tre partite in casa – Carrarese, Sampdoria e Padova – assumono un peso decisivo.

La prima tappa sarà proprio la sfida di domani contro la Carrarese, avversario solido e già capace di mettere in difficoltà il Palermo nella passata stagione, quando il pari al Barbera costò ai rosanero il piazzamento utile per giocare in casa il primo turno dei playoff. Dopo la trasferta di Empoli, dal forte valore emotivo per la presenza dell’ex Dionisi, si tornerà ancora al Barbera per la gara contro la Sampdoria, sempre carica di significato tecnico e di atmosfera.

La chiusura del ciclo arriverà il 27 dicembre, contro il Padova: una gara che, per collocazione e peso emotivo, può diventare uno snodo cruciale nella definizione dell’identità casalinga del Palermo. Le tre gare interne delineano un’occasione che la squadra non può permettersi di sprecare.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Barbera deve tornare a generare quella spinta unica che ha reso speciali tante stagioni: pressione sugli avversari, energia per i rosanero, fiducia collettiva. Sfruttarla al meglio può incidere non solo sul breve periodo ma sulla traiettoria complessiva del campionato.