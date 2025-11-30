Corriere dello Sport: “Inzaghi è tornato. Pohjanpalo è senza limiti”

È servita qualche decina di minuti per prendere le misure, ma poi il Palermo ha preso il controllo totale della partita e ha replicato la goleada rifilata al Pescara. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno chiuso con un altro 5-0 che rilancia morale e ambizioni, trascinati dalla tripletta di Joel Pohjanpalo, da ieri nuovo capocannoniere del campionato. Una serata che dimostra — evidenzia ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport — quanto questa squadra, quando sblocca presto le gare e gioca con fiducia, possa tenere il passo delle migliori.

Dall’altra parte, sorprende la totale resa della Carrarese, una delle rivelazioni del torneo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i toscani erano caduti una sola volta in trasferta, ma al Barbera si sono presentati molli, passivi e incapaci di sfruttare le iniziali difficoltà rosanero. Il bilancio è spietato: oltre ai cinque gol, il Palermo colpisce un palo con Vasic e crea almeno altre sette occasioni nitide. I toscani, invece, arrivano al tiro solamente all’88’, sprecando con Finotto l’unica vera palla gol. Per il resto Joronen praticamente inoperoso.

Inzaghi, come sottolinea Paolo Vannini del Corriere dello Sport, non ha rinunciato alle sue idee: stesso modulo, stessi uomini. Ranocchia e Palumbo hanno illuminato la manovra, pur giocando inizialmente molto vicini. L’infortunio di Le Douaron ha convinto il tecnico a confermare il trequartista: dentro Vasic e non Brunori, una scelta premiata da una prova vivace e determinata del giovane serbo.

Il gol che apre la gara porta la firma di Segre, servito da Pohjanpalo: rete che ha sciolto la squadra e liberato il potenziale in ripartenza. Nel finale di primo tempo ecco il 2-0, con una corsa di sessanta metri di Segre rifinita da un cross perfetto per il tuffo vincente di Palumbo, al suo primo centro in rosanero.

La ripresa si apre con lo stesso piglio. Splendida azione verticale Ranocchia–Palumbo–Pierozzi, con respinta corta di Bleve e stoccata di Pohjanpalo per il 3-0. Poi arriva il primo rigore stagionale a favore del Palermo: se lo procura Vasic, lo trasforma il finlandese. La serata si chiude con un’altra accelerazione di Pierozzi e con la collaborazione — decisiva — di un errore del portiere per la tripletta del bomber.

Una prova che, come ribadito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, certifica che quando il Palermo crede nelle proprie qualità, può competere con le squadre più solide della categoria.