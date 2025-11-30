Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le pagelle: domina il Palermo. Pohjanpalo da 8, male gli ospiti”
Le pagelle firmate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport sintetizzano con precisione l’andamento della sfida tra Palermo e Carrarese, confermando il dominio rosanero e le difficoltà degli ospiti. La lettura di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia una squadra compatta, brillante e guidata dai suoi uomini simbolo: Pohjanpalo, Segre, Ranocchia e Palumbo, tutti ampiamente sopra la sufficienza. Un’analisi lucida che sottolinea anche le scelte tattiche di Inzaghi, come riportato da Paolo Vannini del Corriere dello Sport, e la fragilità della Carrarese, mai realmente in partita. Nel complesso, il quadro tracciato da Paolo Vannini su Corriere dello Sport è quello di un Palermo solido, autorevole e tecnicamente superiore.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6
Bereszynski 6,5
Bani 7
(38′ st Peda sv)
Ceccaroni 6,5
(16′ st Veroli 6)
Pierozzi 7
Segre 7
(38′ st Brunori sv)
Ranocchia 7
Augello 6
Palumbo 7
(16′ st Giovane 6,5)
Le Douaron 5,5
(33′ pt Vasic 7)
Pohjanpalo 8
A disp. Gomis, Bardi, Diakitè, Blin, Corona.
All.: Filippo Inzaghi 7
CARRARESE (3-5-2)
Bleve 5
Calabrese 5
Illanes 5
Imperiale 5
Zanon 5
Zuelli 5
(6′ st Bozhanaj 5,5)
Schiavi 5
(34′ st Parlanti sv)
Hasa 6
Cicconi 5
(23′ st Belloni 5)
Abiuso 5
(23′ st Rubino 5)
Sekulov 5
(1′ st Finotto 5)
A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Bouah, Distefano, Torregrossa.
All.: Calabro 5
ARBITRO
Perri di Roma 5,5