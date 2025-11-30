Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le pagelle: domina il Palermo. Pohjanpalo da 8, male gli ospiti”

Le pagelle firmate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport sintetizzano con precisione l’andamento della sfida tra Palermo e Carrarese, confermando il dominio rosanero e le difficoltà degli ospiti. La lettura di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia una squadra compatta, brillante e guidata dai suoi uomini simbolo: Pohjanpalo, Segre, Ranocchia e Palumbo, tutti ampiamente sopra la sufficienza. Un’analisi lucida che sottolinea anche le scelte tattiche di Inzaghi, come riportato da Paolo Vannini del Corriere dello Sport, e la fragilità della Carrarese, mai realmente in partita. Nel complesso, il quadro tracciato da Paolo Vannini su Corriere dello Sport è quello di un Palermo solido, autorevole e tecnicamente superiore.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6

Bereszynski 6,5

Bani 7

(38′ st Peda sv)

Ceccaroni 6,5

(16′ st Veroli 6)

Pierozzi 7

Segre 7

(38′ st Brunori sv)

Ranocchia 7

Augello 6

Palumbo 7

(16′ st Giovane 6,5)

Le Douaron 5,5

(33′ pt Vasic 7)

Pohjanpalo 8

A disp. Gomis, Bardi, Diakitè, Blin, Corona.

All.: Filippo Inzaghi 7

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 5

Calabrese 5

Illanes 5

Imperiale 5

Zanon 5

Zuelli 5

(6′ st Bozhanaj 5,5)

Schiavi 5

(34′ st Parlanti sv)

Hasa 6

Cicconi 5

(23′ st Belloni 5)

Abiuso 5

(23′ st Rubino 5)

Sekulov 5

(1′ st Finotto 5)

A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Bouah, Distefano, Torregrossa.

All.: Calabro 5

ARBITRO

Perri di Roma 5,5