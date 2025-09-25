Palermo, candidatura euro 2032, Abodi: «Domani indicheremo il commissario per gli stadi»

In risposta al presidente della Lega Seria A Ezio Maria Simonelli, che ha lamentato la mancata nomina della figura promessa a inizio 2025, ha lasciato delle dichiarazioni oggi a Venezia il ministro dello sport e i giovani, Andrea Abobi.

«Ci vuole prudenza e rispetto, perché è facile parlare da lontano. A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani indicheremo il commissario per gli stadi». Queste le dichiarazione del ministro Abodi, indicando domani come giorno della scelta finale sul commissario degli stadi.