Palermo, Brunori torna leader: dopo il gol col Pescara sogna una maglia da titolare

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Brunori è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco del Palermo. Dopo tre panchine consecutive, il capitano rosanero vuole convincere Inzaghi a puntare nuovamente su di lui dal primo minuto nella sfida contro la Juve Stabia. Il gol segnato contro il Pescara, arrivato in un momento chiave della stagione, ha rappresentato una svolta: «Si è sbloccato dopo un lungo digiuno», evidenzia Radicini, «e adesso la fiducia è tornata, così come la determinazione».

Il Giornale di Sicilia sottolinea come la rete al “Barbera” abbia restituito entusiasmo non solo a Brunori, ma a tutto l’ambiente rosanero. L’attaccante italo-brasiliano è tornato ad allenarsi con la grinta di chi vuole riconquistarsi la maglia da titolare, incarnando quello spirito di leadership che lo ha reso un punto di riferimento tecnico e umano nello spogliatoio.

Come ricorda ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intesa con Pohjanpalo è già un valore aggiunto. L’assist del finlandese per il gol del capitano è stato «un gesto di altruismo e intelligenza tattica», segnale di un’intesa che può diventare devastante per le difese avversarie. Un tandem che, se confermato, potrebbe rappresentare l’arma in più del Palermo per rendersi più imprevedibile e incisivo in avanti.

Il quotidiano siciliano evidenzia però come la concorrenza resti alta: Le Douaron, più fisico e rapido, continua a insidiare la titolarità del numero 9. Tuttavia, la nuova disposizione tattica — il 3-5-2 provato da Inzaghi nelle ultime gare — sembra favorire Brunori, che ora si trova più vicino alla porta e nelle condizioni ideali per incidere in zona gol. «Con il capitano al 100% — scrive Radicini sul Giornale di Sicilia — il Palermo diventa una squadra più pericolosa e capace di sognare in grande».