Quotidiano di Puglia: “No ai tifosi del Bari a Palermo. Scontri del passato…”

BARI – Era già nell’aria, ma ieri è arrivata l’ufficialità: ai tifosi del Bari sarà vietata la trasferta in Sicilia per la gara di domani sera contro il Palermo al “Renzo Barbera”. Come riporta Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, l’accesso allo stadio sarà consentito soltanto ai non residenti nella provincia di Bari.

Questo il comunicato ufficiale: «In merito ai tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera” per la gara Palermo-Bari, 4ª giornata di Serie B in programma alle ore 21 di venerdì 19 settembre, il Casms, presieduto dal Prefetto di Palermo, ha stabilito che la vendita dei tagliandi sia vietata per il settore ospiti e per tutti i settori dell’impianto ai residenti nella provincia di Bari».

Il Quotidiano di Puglia ricorda che lo scorso weekend era stata vietata anche la trasferta ai tifosi siciliani al “Druso” di Bolzano. Una misura che si inserisce nel solco di altri provvedimenti analoghi già adottati in passato: anche l’ultimo Palermo-Bari, giocato il 26 dicembre 2023, fu disputato senza la presenza dei sostenitori biancorossi.

Gli ultimi episodi di tensione al “Barbera” risalgono al 20 gennaio 2023, quando ci furono momenti di scontro tra le due tifoserie, all’origine dei successivi divieti per le gare di Serie B tra le due formazioni.