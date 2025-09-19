Corriere dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni. Palumbo dal 1′, Castrovilli nel tridente”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Un Barbera da oltre 32 mila spettatori fa da cornice alla sfida tra Palermo e Bari. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero di Inzaghi cercano la seconda vittoria consecutiva per confermarsi in zona alta, mentre i pugliesi di Caserta inseguono il riscatto dopo un avvio difficile.

La partita sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con assistenti Niedda e Biffi, quarto uomo Ianniello, Var Meraviglia e Avar Monaldi. Calcio d’inizio alle 21, diretta su Dazn.

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen tra i pali, difesa a tre con Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Gyasi e Augello, in mezzo Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Palumbo, all’esordio da titolare, e a Brunori a sostegno di Pohjanpalo.

Caserta risponde con un 4-3-3: linea difensiva composta da Dorval, Nikolaou, Vicari e Dickmann davanti a Brenno. In mediana agiranno Cerofolini, Verreth e Pagano, mentre in avanti Castrovilli e Sibilli affiancheranno Moncini.

Palermo (3-4-2-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: Avella, Balaguss, Diakité, Peda, Veroli, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Indisponibili: Gomis, Bardi.
Ultime: Diakité recupera ma va in panchina. Palumbo all’esordio dal 1’, con Brunori a supporto di Pohjanpalo.

Bari (4-3-3):
Brenno; Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann; Pagano, Verreth, Cerofolini; Castrovilli, Moncini, Sibilli.
A disposizione: Pissardo, Marfella, Burgio, Darboe, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri.
Allenatore: Caserta.
Ultime: Castrovilli dal 1’ nel tridente con Moncini e Sibilli.

Ultimissime

Frosinone-Sudtirol, al “Benito Stirpe” sfida dal sapore speciale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni. Palumbo dal 1′, Castrovilli nel tridente”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Corriere dello Sport: “Il Bari insegue l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo-Bari. Notte Magica, c’è Bereszynski in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Giornale di Sicilia: “Si rivede Nikolaou, che sfida con Pohja”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025