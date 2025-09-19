Corriere dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni. Palumbo dal 1′, Castrovilli nel tridente”

Un Barbera da oltre 32 mila spettatori fa da cornice alla sfida tra Palermo e Bari. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero di Inzaghi cercano la seconda vittoria consecutiva per confermarsi in zona alta, mentre i pugliesi di Caserta inseguono il riscatto dopo un avvio difficile.

La partita sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con assistenti Niedda e Biffi, quarto uomo Ianniello, Var Meraviglia e Avar Monaldi. Calcio d’inizio alle 21, diretta su Dazn.

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen tra i pali, difesa a tre con Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Gyasi e Augello, in mezzo Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Palumbo, all’esordio da titolare, e a Brunori a sostegno di Pohjanpalo.

Caserta risponde con un 4-3-3: linea difensiva composta da Dorval, Nikolaou, Vicari e Dickmann davanti a Brenno. In mediana agiranno Cerofolini, Verreth e Pagano, mentre in avanti Castrovilli e Sibilli affiancheranno Moncini.

Palermo (3-4-2-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Avella, Balaguss, Diakité, Peda, Veroli, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Gomis, Bardi.

Ultime: Diakité recupera ma va in panchina. Palumbo all’esordio dal 1’, con Brunori a supporto di Pohjanpalo.

Bari (4-3-3):

Brenno; Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann; Pagano, Verreth, Cerofolini; Castrovilli, Moncini, Sibilli.

A disposizione: Pissardo, Marfella, Burgio, Darboe, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri.

Allenatore: Caserta.

Ultime: Castrovilli dal 1’ nel tridente con Moncini e Sibilli.