Corriere dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni. Palumbo dal 1′, Castrovilli nel tridente”
Un Barbera da oltre 32 mila spettatori fa da cornice alla sfida tra Palermo e Bari. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero di Inzaghi cercano la seconda vittoria consecutiva per confermarsi in zona alta, mentre i pugliesi di Caserta inseguono il riscatto dopo un avvio difficile.
La partita sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con assistenti Niedda e Biffi, quarto uomo Ianniello, Var Meraviglia e Avar Monaldi. Calcio d’inizio alle 21, diretta su Dazn.
Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen tra i pali, difesa a tre con Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Gyasi e Augello, in mezzo Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Palumbo, all’esordio da titolare, e a Brunori a sostegno di Pohjanpalo.
Caserta risponde con un 4-3-3: linea difensiva composta da Dorval, Nikolaou, Vicari e Dickmann davanti a Brenno. In mediana agiranno Cerofolini, Verreth e Pagano, mentre in avanti Castrovilli e Sibilli affiancheranno Moncini.
Palermo (3-4-2-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: Avella, Balaguss, Diakité, Peda, Veroli, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Indisponibili: Gomis, Bardi.
Ultime: Diakité recupera ma va in panchina. Palumbo all’esordio dal 1’, con Brunori a supporto di Pohjanpalo.
Bari (4-3-3):
Brenno; Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann; Pagano, Verreth, Cerofolini; Castrovilli, Moncini, Sibilli.
A disposizione: Pissardo, Marfella, Burgio, Darboe, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri.
Allenatore: Caserta.
Ultime: Castrovilli dal 1’ nel tridente con Moncini e Sibilli.