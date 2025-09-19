Corriere dello Sport: “Il Bari insegue l’impresa”
Una notte da non sbagliare, un’occasione per ritrovare il tocco magico smarrito. Come scrive Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il Bari si prepara alla sfida più delicata di questo avvio di stagione, contro un Palermo in crescita e davanti a un Barbera gremito di tifosi rosanero. La squadra di Caserta vuole lasciarsi alle spalle il ko di Modena e cerca l’immediata riscossa in un contesto tanto difficile quanto stimolante.
Il tecnico biancorosso ha finalmente tutto il gruppo a disposizione. Tra i convocati torna Christian Gytkjaer, pronto per l’esordio stagionale, insieme al giovane Leonardo Cerri, centravanti di due metri. Secondo quanto sottolineato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, Caserta valuta se affidarsi al danese dal primo minuto, in ballottaggio con Moncini, per dare maggiore sostanza all’attacco.
Le scelte, però, non si fermano al reparto offensivo. A centrocampo Pagano e Darboe restano in bilico, mentre sulla trequarti si profila una novità: Gaetano Castrovilli potrebbe partire titolare al posto di Partipilo, sempre presente nelle prime giornate. In questo scenario, Castrovilli agirebbe largo a sinistra, con Sibilli pronto a spostarsi sull’altro versante. Una soluzione che garantirebbe, come rimarca Antonio Guido sul Corriere dello Sport, un mix di sostanza e fantasia per provare a scardinare la difesa del Palermo.
Rao e Antonucci, invece, attendono spazio per incidere a gara in corso. Caserta sembra intenzionato a non rivoluzionare troppo, ma le alternative non mancano. La certezza, come evidenziato ancora da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, resta la voglia di una prova intensa, capace di restituire fiducia e identità dopo un avvio in salita.