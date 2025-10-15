Corriere dello Sport: “Palermo verso il Modena. Ancora differenziato per Ranocchia”

La passione rosanero non conosce sosta. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la Curva Nord è ufficialmente esaurita per il big-match tra Palermo e Modena, in programma domenica alle 15. Restano pochi biglietti disponibili negli altri settori dello stadio “Renzo Barbera”, dove si prevede una nuova cornice di pubblico da record.

Per la quinta gara consecutiva in campionato, il Palermo potrà contare su oltre 30 mila spettatori: sono già 30.244 i tagliandi emessi, e il sold out è ormai a un passo. Vacilla così il record stagionale di 32.363 presenze, registrato nella sfida casalinga contro il Bari.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i biglietti restano acquistabili fino a esaurimento disponibilità sul sito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati in tutta Italia. Anche i tifosi del Modena saranno presenti, seppur con alcune limitazioni: i residenti nella provincia emiliana potranno accedere al settore ospiti solo se iscritti al programma di fidelizzazione del club gialloblù.

Sul fronte sportivo, scrive ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è tornato ieri ad allenarsi a Torretta dopo due giorni di riposo. Seduta doppia per la squadra di Inzaghi, con il portiere Gomis finalmente rientrato in gruppo dopo l’infortunio al braccio destro di agosto. Lavoro differenziato, invece, per Ranocchia.

Un Barbera gremito, una squadra in crescita e un entusiasmo che non accenna a calare: come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Palermo-Modena promette di essere una domenica da brividi.