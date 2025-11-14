Nuovo Barbera, decisivo il 2026: Palermo prepara il dossier per Euro 2032

Nel prosieguo della sua analisi su Repubblica Palermo, Valerio Tripi spiega che questa prima fase di verifiche si concluderà il 30 aprile, con il Comune impegnato a ultimare il controllo della documentazione entro l’11 maggio. Il Palermo, dal canto suo, consegnerà il progetto di fattibilità definitivo entro il 14 maggio.

A quel punto — ricorda Valerio Tripi nelle colonne di Repubblica Palermo — si aprirà la conferenza di servizi per le autorizzazioni, che dovrebbe risultare semplificata dalla struttura commissariale, riducendo i tempi stimati di circa due mesi.

Euro 2032, Palermo accelera: pronto il piano per il nuovo Barbera

Il progetto completo e approvato dovrà essere consegnato alla Figc entro il 31 luglio 2026, che successivamente deciderà se il nuovo Barbera servirà solo al Palermo oppure se la città entrerà ufficialmente tra le cinque sedi italiane di Euro 2032.

«La scelta sarà effettuata a settembre — chiarisce il ministro dello Sport Andrea Abodi, citato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo — la Federazione poi comunicherà all’Uefa le sedi. È una competizione tra dodici progetti, tra cui Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Genova e Palermo».

Tra il progetto definitivo e l’esito della selezione si colloca l’appalto, già fissato per il 28 agosto 2026, mentre l’avvio dei lavori è programmato per il 5 gennaio 2027. La decisione dell’Uefa, prevista per ottobre 2026, completerà il quadro.

Nell’articolo di Valerio Tripi pubblicato su Repubblica Palermo, trovano spazio anche le parole del direttore generale Giovanni Gardini: «L’obiettivo comune è posizionare Palermo come polo di riferimento in Italia per il calcio, con uno stadio all’avanguardia dove sentirsi accolti e dove la passione possa essere difesa e celebrata. Euro 2032 è un’opportunità imperdibile: daremo tutto, certi che tutta la città remerà nella stessa direzione».