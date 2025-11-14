Euro 2032, Palermo accelera: pronto il piano per il nuovo Barbera

Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Palermo, Valerio Tripi ricostruisce la road map che la città e il club rosanero stanno seguendo per candidare Palermo come una delle sedi di Euro 2032. Il tavolo tecnico è operativo dal 28 agosto e il 10 settembre è stato formalizzato l’interesse della città a partecipare alla selezione.

Come ricorda Valerio Tripi nelle pagine di Repubblica Palermo, entro il primo dicembre verrà redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali: un piano con tutte le opzioni relative alla ristrutturazione del Barbera, utile a individuare la soluzione più efficiente in termini di costi e benefici.

Il lavoro procede senza proclami, con passaggi quotidiani condivisi tra Comune e società, seguendo il cronoprogramma stabilito per arrivare alla presentazione ufficiale del progetto.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, le tappe prevedono una serie di scadenze precise che culmineranno con l’avvio dei lavori per il nuovo Barbera a gennaio 2027, salvo accelerazioni derivanti dall’istituzione del commissario agli stadi — Massimo Sessa — e dalla futura nomina del sindaco Roberto Lagalla come subcommissario.

Il documento di fattibilità sarà consegnato al Comune entro il 9 dicembre; il giorno seguente è fissata la conferenza di servizi preliminare per ottenere il pubblico interesse sugli interventi. Parallelamente, il Palermo inizierà la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sulla base delle indicazioni condivise con l’amministrazione.

Una fase che, come evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, comporta rischi economici per il club: per ridurre i tempi, approvazione del documento di fattibilità e progettazione avanzano in parallelo, con il pericolo di dover correggere in corsa parti del progetto se emergeranno nuove esigenze durante le verifiche.