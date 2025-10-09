Giornale di Sicilia: “Palermo, buone notizie dall’infermeria”
Il Palermo può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Mattia Bani non destano particolare preoccupazione. Come riferisce Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il difensore rosanero, costretto a lasciare il campo durante la gara contro lo Spezia per un fastidio muscolare, potrebbe recuperare in tempo per la sfida contro il Modena al “Barbera”.
Un rientro che rappresenterebbe una buona notizia per Filippo Inzaghi, anche se – sottolinea il Giornale di Sicilia – le risposte arrivate dagli altri difensori nella trasferta ligure sono state incoraggianti.
Oltre a Bani, il club rosanero sta monitorando con attenzione anche la situazione di Ranocchia, che dovrebbe tornare a disposizione proprio per la gara con i “canarini”, secondo la tabella di recupero stabilita dallo staff medico. Buone notizie pure per Gomis, rientrato in gruppo.
Nel frattempo, come riporta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra è tornata ad allenarsi a Torretta dopo tre giorni di riposo, agli ordini dell’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo. Inzaghi si trova invece a Roma, dove rappresenta il club all’assemblea generale dell’European Football Clubs (EFC), insieme al presidente Dario Mirri, all’amministratore delegato Giovanni Gardini e al direttore operativo Francesco Barresi.
L’evento, che riunisce oltre 800 club europei, durerà tre giorni e costituisce – scrive il Giornale di Sicilia – un momento di confronto di rilievo sul futuro del calcio internazionale e sui nuovi modelli di sviluppo del movimento continentale.