Repubblica: “Palermo ad Avellino senza Pierozzi e Vasic”

Il Palermo si avvicina alla trasferta di Avellino, in programma domani alle 17.15, con due assenze pesanti da gestire. Filippo Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Pierozzi e Vasic, entrambi ancora fuori dal lavoro di gruppo e sempre più lontani dalla convocazione. Come riporta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la decisione definitiva arriverà dopo l’ultima seduta di allenamento, ma lo staff rosanero non intende correre rischi che possano allungare i tempi di recupero.

Sul sintetico di ultima generazione del Partenio, il principale candidato a sostituire Pierozzi è Diakitè. Il recupero di Gyasi offre un’alternativa in più, ma difficilmente l’esterno potrà partire dal primo minuto dopo un lungo stop. Secondo quanto scrive ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’ex Spezia non gioca da otto partite e una sua titolarità imporrebbe quasi certamente un cambio programmato, vista la mancanza di ritmo gara.

Gyasi è tornato ad assaggiare il campo contro la Sampdoria dopo quasi due mesi di indisponibilità e rappresenta comunque una risorsa preziosa per la sua duttilità. Inzaghi, però, intende gestirlo con cautela. L’infortunio di Pierozzi, in ogni caso, non dovrebbe essere lungo: il giocatore ha accusato un fastidio muscolare al termine del primo tempo contro i blucerchiati e, d’intesa con lo staff medico, è stato lasciato negli spogliatoi per precauzione, come ricostruisce Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo.

Situazione diversa per Vasic, già indisponibile nell’ultimo turno. Il centrocampista serbo era stato inizialmente convocato contro la Sampdoria, ma escluso dalla distinta per una riacutizzazione del dolore alla spalla sinistra, conseguenza del rigore procurato nella gara vinta contro la Carrarese. A Empoli ha giocato l’ultima mezz’ora, ma senza apparire pienamente a suo agio. Anche per questo, sottolinea Valerio Tripi di Repubblica Palermo, difficilmente sarebbe partito titolare contro l’Avellino.

A prescindere dall’assenza di Vasic, il momento positivo di Le Douaron avrebbe probabilmente spinto Inzaghi a confermare il francese alle spalle di Pohjanpalo, in coppia con Palumbo. Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella delle ultime uscite. A centrocampo Gomes si candida per una maglia da titolare, ma deve superare la concorrenza di Ranocchia e Segre. Sulle fasce, Diakitè a destra e Augello a sinistra, mentre in difesa, davanti a Joronen, sono attese le conferme di Bereszynski, Bani e Ceccaroni.