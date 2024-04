Palermo a Cosenza, due punte e più peso in attacco: Soleri può tornare a graffiare

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco del Palermo che con Mignani sarà più pesante per via delle due punte schierate in campo. E da questo schieramento che può beneficiarne è anche Soleri.

Per puntare al maggior numero possibile di punti nelle sei partite che chiuderanno il campionato Mignani sa di aver bisogno di tutti gli elementi in organico e di un Palermo concentrato al massimo dal primo al novantesimo.

Contro la Sampdoria, i rosa hanno confermato una certa difficoltà a mantenere la stessa efficacia in zona gol. Per invertire il trend il tecnico chiederà aiuto soprattutto a colui che si è guadagnato a suon di marcature lo status di re dei subentrati: Soleri sa che il nuovo modulo a due punte può appesantire ancora di più l’attacco, aumentando di conseguenza la sua connessione con il compagno di reparto, il trequartista alle sue spalle e gli esterni ai suoi fianchi.

Sabato scorso Mignani ha optato per lui ed Henderson come primi cambi, al fine di dare freschezza tanto all’attacco quanto alla mediana: per Soleri una buona occasione nel finale, ma la posizione troppo defilata non gli ha consentito di impensierire Stankovic; a Cosenza potrebbe essere nuovamente la scelta principale per provare qualcosa di nuovo là davanti, ma il tecnico potrebbe optare per soluzioni meno di peso e più di velocità.