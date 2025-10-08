Palermo, il 1º novembre festa al Barbera per i 125 anni di storia del club

Rosario Di Stefano Ottobre 8, 2025

Il Palermo si prepara in grande stile a festeggiare un traguardo importantissimo.
Il 1º novembre, infatti, la società rosanero celebrerà i 125 anni di storia del club.

Per l’occasione, secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, la società di viale del Fante sta organizzando una festa di grande rilievo in concomitanza con il match casalingo tra Palermo e Pescara, in programma proprio l’1 novembre 2025.

Sul prato del “Renzo Barbera” sfileranno numerosi ex rosanero davanti agli occhi dei tifosi: da Sorrentino a La Grotteria, passando per l’ex tecnico Eugenio Corini.
Sarà, dunque, una giornata di festa per onorare al meglio i colori rosanero.

