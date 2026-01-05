Giornale di Sicilia: “Palermo, 123 giorni thriller: parte la rincorsa verso la Serie A”

PALERMO – La vetta è ancora distante, ma la missione non è impossibile. Il Palermo si prepara a vivere un finale di stagione ad alta tensione, con 123 giorni davanti e venti partite per provare a riaprire la corsa alla promozione diretta. L’analisi è di Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, che fotografa un campionato ancora lungo e pieno di snodi decisivi.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i numeri di Pohjanpalo parlano chiaro: 21 gol in 32 partite complessive in rosanero, 12 nella stagione in corso. Con un rendimento del genere, restare agganciati al treno promozione è possibile, ma servirà continuità. Il cambio in panchina ha inciso soprattutto sull’aspetto mentale, più che su quello tattico: Inzaghi ha restituito concentrazione, cattiveria agonistica e un’identità riconoscibile.

Il rendimento casalingo rappresenta uno dei punti di forza del nuovo Palermo. Secondo quanto evidenzia ancora Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, al Barbera i rosanero hanno costruito una base solida, soprattutto dal punto di vista difensivo, alternando goleade a prestazioni più accorte. Anche in trasferta, nonostante qualche inciampo, le sconfitte restano poche e la squadra dimostra di saper soffrire.

Il vero nodo, però, sono gli scontri diretti. Come ricostruisce Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, contro le prime della classe il Palermo non ha ancora trovato la vittoria, raccogliendo pareggi e qualche battuta d’arresto che pesano nella corsa al vertice. E il calendario non concede tregua: quattro trasferte contro squadre che precedono i rosanero in classifica e gare-trappola come quella di Modena, senza dimenticare le sfide interne con Juve Stabia, Cesena e Catanzaro.

Un altro tema riguarda la capacità di rimonta. Il Palermo, quando va sotto, fatica ancora a ribaltare il risultato. Eppure i numeri del secondo tempo raccontano una squadra che segna più rispetto alla prima frazione, segnale di una crescita fisica e mentale. In questo senso, come conclude Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, il mercato invernale potrebbe diventare un alleato prezioso per aggiungere alternative capaci di incidere anche a gara in corso.

La spinta del Barbera, la solidità dell’asse centrale e la mentalità di Inzaghi rappresentano i pilastri su cui costruire il lungo sprint. La strada è stretta, ma il Palermo ha ancora tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.