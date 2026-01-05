Tuttosport: “Palermo-Venezia, sfida per Johnsen. Veroli in uscita Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Venezia non intende lasciare nulla al caso nella corsa al ritorno in Serie A. I lagunari lavorano su più tavoli per rinforzare l’attacco e, come riporta Marco Bisacchi su Tuttosport, restano molto vicini ad Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli seguito anche dal Cagliari. Parallelamente, però, prende quota l’ipotesi di un possibile ritorno di Johnsen, punta norvegese in uscita dalla Cremonese.

Secondo quanto riferisce ancora Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, su Johnsen è forte anche l’interesse del Palermo, alla ricerca di un sostituto di Brunori passato alla Sampdoria. La scelta ora spetta al calciatore, chiamato a valutare la destinazione migliore in termini di ingaggio e prospettive, considerando che sia Venezia sia Palermo puntano apertamente alla promozione.

Johnsen ha lasciato buoni ricordi in laguna, con 112 presenze e 10 gol tra il 2020 e il 2024. Tuttavia, per il Venezia resta centrale la pista Ambrosino: il Napoli è pronto ad accettare un prestito secco con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A della squadra allenata da Stroppa, come sottolinea Marco Bisacchi su Tuttosport. In casa Palermo, invece, resta viva l’idea Pierini del Sassuolo, anche perché la pista Tramoni del Pisa continua a essere complicata, con i toscani poco inclini a cedere uno dei profili più apprezzati da Inzaghi.

Sempre sul fronte rosanero, Veroli è in uscita: il difensore di proprietà del Cagliari piace a Pescara, Mantova e Cesena. Intanto il Monza guarda alle zone alte della classifica e punta a rinforzarsi: Biraghi del Torino è più di una suggestione, mentre prende forma anche l’idea Cheddira, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Sassuolo, profilo che in Serie B può fare la differenza.

Tra le squadre più attive c’è anche il Cesena, che valuta rinforzi sugli esterni. Un nome gradito a Mignani è Partipilo, in uscita dal Bari, club che ha già ufficializzato l’arrivo di Cistana dallo Spezia. Proprio lo Spezia, come evidenzia Marco Bisacchi per Tuttosport, è tra le società più dinamiche: ufficializzati Sernicola dalla Cremonese e Radunovic dal Cagliari, i liguri seguono Ruggero della Juve Stabia e sono vicini ad Adamo del Cesena.

Restano invece in fase di raffreddamento le piste Bohinen del Genoa ed Hernani del Parma, mentre è ancora viva l’idea Pedro Mendes del Modena. Chiude il quadro la Virtus Entella, che ha ufficializzato l’arrivo di Alborghetti dalla Giana Erminio ed è in corsa per Corona del Palermo, insieme a Juve Stabia e Pescara. Chiavari può essere una destinazione anche per Benedetti e Romagnoli in uscita dalla Sampdoria.