Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è in attesa di Johnsen. C’è Buso nei piani della Reggiana”

Il mercato entra nel vivo e il Palermo è pronto a cambiare strategia per completare l’attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, appare sempre più complicata la pista che porta a Pierini del Sassuolo, motivo per cui i rosanero stanno valutando con decisione un’alternativa concreta: Johnsen della Cremonese, per il quale il club grigiorosso dovrà decidere nei prossimi giorni se aprire alla cessione.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione resta fluida anche perché sul fronte offensivo si muovono diverse squadre in alta classifica, ciascuna con obiettivi differenti. Il Venezia attende il via libera del Napoli per Ambrosino, mentre il Monza aspetta una risposta per Venturino. La capolista Frosinone, nonostante il blocco del mercato, osserva senza fretta l’evoluzione della situazione legata a Fiori del Mantova.

Proprio il Mantova continua a lavorare per rinforzarsi pescando profili graditi a Modesto, soprattutto tra i giocatori già allenati ai tempi dell’Atalanta. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, Zuccon è già arrivato tramite la Juve Stabia, mentre per Gyabuaa, oggi all’Avellino, resta forte l’insidia del Catania. Per Vlahovic, invece, potrebbe aprirsi uno spiraglio qualora lo Spezia riuscisse a chiudere per Mendes.

A proposito di Spezia, il club ligure ha già ufficializzato l’arrivo di Radunovic e ora lavora su Adamo ed Hernani. A Bari è stato invece ufficializzato Cistana, mentre restano aperti i dialoghi per Caso e per un possibile ritorno di Lella dal Venezia. In Emilia, la Reggiana tratta con il Catanzaro per portare Buso in granata, mentre l’Entella potrebbe annunciare a breve Squizzato dal Pescara, come conclude la Gazzetta dello Sport.