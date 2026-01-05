Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Modena. Partono tre attaccanti”

Oggi è il giorno di Manuel De Luca al Modena. L’attaccante della Cremonese ha già sostenuto le visite mediche e raggiunto l’accordo personale: manca solo la definizione dell’uscita dal vecchio club prima dell’annuncio ufficiale, atteso tra oggi e domani. Un’operazione che, come spiega Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, non è una novità ma rappresenta il punto di partenza di un importante movimento in attacco per la squadra di Sottil.

Con l’arrivo di De Luca, infatti, il Modena si prepara a salutare tre attaccanti. Pedro Mendes ha trovato l’intesa con lo Spezia e anche l’accordo tra i club è vicino: chiuso dal nuovo innesto, il portoghese ha scelto la proposta ligure scartando le altre. In uscita anche Caso, sul quale si è mosso con decisione il Bari, pronto a un prestito con diritto o obbligo di riscatto legato alla salvezza, soluzione gradita al giocatore e utile alla squadra di Vivarini. Terzo nome in partenza è Strizzolo, fuori lista e desideroso di tornare protagonista: Dolomiti Bellunesi e Treviso si sono già fatte avanti, come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Il quadro delle uscite è definito, nonostante le richieste per altri profili. Il Modena alleggerirà il monte ingaggi, anche se dovrà accompagnare alcune partenze con incentivi, e lo reinvestirà sull’attaccante ex Cremonese. Ma il vero tema è strategico. Con un arrivo e tre cessioni, numericamente Sottil potrebbe ritrovarsi corto davanti, almeno sulla carta. Non subito, però. Le prossime tre o quattro partite serviranno a valutare il reale potenziale della squadra, in una fase di crescita che guarda alla volata finale, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport a firma Nicola Binda.

Finora il Modena ha sempre giocato con il 3-5-2, ma raramente con due punte centrali. Spesso accanto a Gliozzi o Mendes ha agito una seconda punta o un trequartista, come Di Mariano o Defrel, mentre nelle ultime giornate è esploso Massolin. Il nodo è proprio questo: tentare la corsa alla Serie A con un trequartista alle spalle di una sola punta oppure cambiare assetto. Le opzioni sul tavolo sono diverse e il ds Catellani dovrà decidere se intervenire ancora: un’altra punta centrale, una seconda punta o un jolly offensivo. In alternativa, se Sottil si sentirà coperto, l’ultimo colpo potrebbe essere un esterno o un centrocampista con gol nelle gambe, come analizza Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

In arrivo ci sarà anche un secondo portiere dall’estero, giovane da far crescere alle spalle di Chichizola. Ma il vero nodo resta lì davanti: per giocarsi davvero la Serie A serviranno più gol. È questa la sfida che attende il Modena, conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.