Il Secolo: “Brunori alla Sampdoria, tutte le cifre dell’accordo: quanto guadagnerà in sei mesi”

GENOVA – La Sampdoria accelera sul mercato e lo fa con decisione, puntando su due innesti di peso come Brunori ed Esposito. All’esordio del 2026 al Mugnaini, entrambi hanno preso parte al primo allenamento con la nuova maglia, segnando l’inizio concreto della rincorsa blucerchiata. Lo racconta Damiano Basso sulle colonne de Il Secolo XIX, entrando nel dettaglio delle operazioni concluse dal club.

L’investimento più corposo riguarda Esposito. Come riporta Damiano Basso su Il Secolo XIX, la Sampdoria ha chiuso con lo Spezia un’operazione complessiva da circa 9 milioni di euro, tra costo del cartellino e ingaggio. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2030, con cifre che potrebbero superare i 10 milioni complessivi in caso di promozione in Serie A, a conferma della centralità del giocatore nel progetto tecnico.

Diversa, ma altrettanto articolata, l’operazione che ha portato Brunori a Genova. Secondo quanto riferisce ancora Damiano Basso sulle pagine de Il Secolo XIX, l’attaccante arriva dalla Sampdoria con la formula del prestito gratuito, ma l’accordo prevede una serie di bonus legati al rendimento. Il Palermo incasserà 80.000 euro in caso di salvezza della Sampdoria, a condizione che Brunori partecipi ad almeno il 70% delle partite.

Non solo. L’intesa prevede anche un bonus di 5.000 euro per ogni gol segnato, fino a un massimo di 10 reti. Sul fronte dell’ingaggio, Brunori percepirà 500.000 euro netti a stagione, con un ulteriore premio salvezza da 100.000 euro, oltre a 50.000 euro di commissioni. Un’operazione sostenibile ma fortemente incentivante, come sottolinea Damiano Basso su Il Secolo XIX.

L’arrivo di Brunori ed Esposito consente allo staff tecnico di Gregucci e Foti di lavorare finalmente su una rosa più profonda e qualitativa. In campo, Brunori è stato provato in coppia con Cuni, mentre Esposito sarà il play titolare, uno dei punti fermi del nuovo assetto. Come conclude Damiano Basso nel suo approfondimento su Il Secolo XIX, ora le aspettative sono alte, ma spetterà al campo trasformare l’investimento economico in risultati concreti.