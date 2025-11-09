Repubblica: “Pierozzi errore fatale, Brunori giornata no. Le pagelle di Juve Stabia-Palermo”

Un Palermo irriconoscibile scivola a Castellammare di Stabia, nel vero senso della parola. Come scrive Massimo Norrito su Repubblica Palermo, la sconfitta per 1-0 è lo specchio fedele di una squadra nervosa, imprecisa e in piena involuzione. L’episodio che decide la gara – lo scivolone di Pierozzi che apre la strada al gol di Cacciamani – è solo il simbolo di una prestazione collettiva insufficiente.

Nel suo pezzo per Repubblica Palermo, Norrito sottolinea come la Juve Stabia abbia giocato meglio, colpendo anche una traversa e sfiorando più volte il raddoppio, mentre i rosanero non hanno mai impensierito il portiere avversario. Tanta confusione, sei ammoniti, l’espulsione di Ranocchia e il nervosismo diffuso raccontano un Palermo che, dopo il 5-0 al Pescara, è tornato indietro nel gioco e nel carattere.

Massimo Norrito, su Repubblica Palermo, evidenzia anche come i cambi di Inzaghi non abbiano portato la scossa sperata. Nemmeno il passaggio alle tre punte con Corona, Le Douaron e Pohjanpalo ha cambiato l’inerzia del match. Nel finale, la Juve Stabia ha sfiorato il raddoppio e il Palermo si è consegnato all’ennesima delusione, chiudendo con più interrogativi che certezze.

Le pagelle di Massimo Norrito

Joronen 6

Non può nulla sul gol di Cacciamani, che calcia da pochi passi. Bravo in apertura su Mosti, nel finale lo salva la traversa.

Bereszynski 5,5

Scivola sul sintetico del “Menti” poco prima dell’errore di Pierozzi. Un campanello d’allarme da un giocatore esperto che non riesce a incidere.

Dal 25’ st Corona 5 – Entra con nervosismo, più confusione che utilità.

Bani 6

Nel duello con Cacciamani può fare poco, ma non è al meglio e si vede. Sostituito all’inizio della ripresa.

Dal 1’ st Peda 6 – Gestisce meglio la fase difensiva a risultato già compromesso.

Ceccaroni 5,5

Anonimo. Poche sbavature dietro, ma manca il consueto contributo in fase offensiva.

Pierozzi 5

Sfortunato e impreciso. Scivola sull’azione del gol e non riesce più a rialzarsi psicologicamente. Soffre la velocità di Cacciamani.

Dal 30’ st Diakité sv

Palumbo 5

Ammonito presto, appare frustrato e fuori posizione. L’immagine di lui che esce sconsolato dice tutto.

Dal 16’ st Vasic 6 – Entra con energia ma finisce risucchiato dal grigiore generale.

Ranocchia 4,5

Prova opaca e doppia ammonizione evitabile. Salterà la prossima gara, forse per lui una pausa utile.

Segre 5,5

Alterna qualche inserimento interessante a lunghi momenti di anonimato. Nervoso e poco lucido.

Augello 6

Il migliore del primo tempo. Propositivo e attento in copertura, cala nella ripresa insieme alla squadra.

Brunori 5

Tanto impegno ma zero incisività. Mai pericoloso.

Dal 16’ st Le Douaron 5,5 – Prova a sorprendere il portiere, ma è anticipato.

Pohjanpalo 5

Isolato e inefficace. Non trova mai la conclusione, arretra spesso per aiutare la manovra difensiva.