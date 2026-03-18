Padova sconfitto a Venezia, Mirabelli: «Situazione difficile. Contro il Palermo rientra Gomez»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Il Padova prova a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Venezia e lo fa affidandosi alle parole del direttore sportivo Mirabelli, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra in vista della sfida contro il Palermo.

Il dirigente biancoscudato ha voluto metterci la faccia, proteggendo gruppo e allenatore: «Sono qui io per evitare ulteriore stress alla squadra in questo momento particolare. Oggi volevamo regalare qualcosa in più ai nostri tifosi».


Nonostante il momento complicato, Mirabelli ha ribadito fiducia nell’ambiente: «Questo momento finirà, ma dovremo sudare fino all’ultima giornata. Sono convinto che riusciremo a centrare l’obiettivo, rimanendo compatti e sereni».

Un messaggio chiaro, con la salvezza sempre nel mirino: «Sapevamo che avremmo dovuto lottare fino all’ultimo minuto. Ci siamo complicati il percorso, ma abbiamo tutti i mezzi per farcela».

Il direttore ha poi escluso qualsiasi scossone interno: «Il mister e il gruppo non sono in discussione. Non è il momento di deprimerci».

Infine, uno sguardo alla prossima sfida proprio contro il Palermo e alle condizioni della rosa: «Caprari sta molto bene, mentre il Papu Gomez dovrebbe essere disponibile sabato».

Il Padova si prepara dunque a un confronto delicato contro i rosanero, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il derby e rilanciare la propria corsa salvezza.

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