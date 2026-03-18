Filippi: «Palermo? Si è fatto rimontare in maniera inaspettata»

Giacomo Filippi, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha offerto una lettura approfondita su diversi temi caldi tra Serie B e Serie A. Nell’intervista firmata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico rosanero ha analizzato il momento di alcune squadre, soffermandosi anche sul Palermo. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Filippi ha evidenziato dinamiche e criticità del campionato, con uno sguardo esperto e diretto. Ancora, nell’intervento raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, emergono considerazioni tecniche e prospettive interessanti per il finale di stagione.

Sulla situazione del Cesena e di Cole, Filippi ha sottolineato come le difficoltà siano evidenti nonostante il cambio in panchina:

«Male la partenza di Cole a Cesena? Sì, è in difficoltà nonostante il cambio di allenatore. Nel girone di ritorno ha avuto molte difficoltà. Ma sono contento per il Mantova e per Leandro Rinaudo».





In merito alla posizione di Magnani, Filippi ha aggiunto:

«No, ma il calcio moderno ti riserva queste sorprese e assi nella manica».

Poi il focus sul Palermo e sul pareggio del Barbera contro la Juve Stabia, tema centrale dell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com:

«Ho visto la partita, peccato perché il Palermo l’aveva rimessa in piedi. Si è fatto rimontare in maniera inaspettata. Ma ne esce bene la Juve Stabia che sta ripetendo lo stesso campionato dell’anno scorso con risorse limitate e grandi idee».

Spazio anche al Monza, frenato dalla Reggiana:

«La sorpresa della giornata. La Reggiana veniva da tre risultati molto negativi, sulla carta sembrava che il Monza dovesse prendere il sopravvento».

Sulla lotta salvezza, Filippi ha analizzato l’impatto di Insigne a Pescara e le aspettative su Sampdoria:

«Il Pescara mi sembrava vivo già da prima dell’arrivo di Insigne che ha dato quel qualcosa in più. Pensavo che alla Samp sia Brunori che Soleri potessero dare qualcosa in più, mi auguro possano incidere in maniera più decisa da qui alla fine».

Infine uno sguardo alla Serie A e alla situazione Fiorentina-Cremonese:

«La Fiorentina ha giocato una grande partita, la direzione è quella giusta per allontanarsi dalla zona pericolosa. Se qualche mese fa qualcuno mi avesse chiesto se la Cremonese potesse trovarsi in questa situazione, avrei detto di no».

E sulla possibile scelta tecnica della Cremonese:

«È un tecnico preparato. A Cremona ha vissuto la sua rinascita e potrebbe essere il posto giusto per ripartire».