Novellino: «Il Palermo può mettere in difficoltà l’Udinese»

UDINE – Alla vigilia dei sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, a parlare è un tecnico che conosce bene entrambe le realtà: Walter Novellino. L’allenatore, oggi 71enne, ebbe una breve e sfortunata esperienza sulla panchina rosanero nel 2016, ma resta legato ai successi ottenuti in carriera con Venezia, Napoli, Piacenza e Sampdoria. A Il Messaggero Veneto, intervistato da Stefano Martorano, Novellino non ha dubbi: «Il Palermo di Pippo Inzaghi può mettere in seria difficoltà l’Udinese».

L’analisi sul Palermo

Novellino, come riporta Il Messaggero Veneto, vede nel progetto rosanero basi solide: «Il Palermo è stato costruito per tornare in Serie A, beneficiando di investimenti importanti. L’Udinese resta favorita per tasso tecnico, ma i rosanero sono un avversario da prendere con le molle».

Alla domanda sui punti di forza dei siciliani, l’ex tecnico non esita: «Combattono, hanno equilibrio e una mentalità determinata. Inzaghi sta costruendo una squadra agonisticamente cattiva ma sempre con la testa. Tra i nomi della rosa mi ha colpito Pohjanpalo: a Venezia faceva reparto da solo».

Il fattore turnover

Il Palermo cambierà diversi uomini, ma anche l’Udinese ruoterà. «In palio c’è un ottavo di finale contro la Juventus – sottolinea Novellino su Il Messaggero Veneto – e non credo che nessuno rinuncerà a cuor leggero. Mi aspetto intraprendenza da entrambe, anche perché la partita è secca».

Il giudizio sull’Udinese

L’ex tecnico analizza poi il momento dei friulani: «Sono rimasto sorpreso dal 3-0 contro il Milan, perché considero l’Udinese un’ottima squadra. Runjaic ha già dimostrato equilibrio e capacità di gestire molti stranieri. Più che alle mancanze dei bianconeri, do merito alla bravura del Milan».

Come conclude Stefano Martorano su Il Messaggero Veneto, per Novellino la vera pecca dell’Udinese è stata «un’eccessiva leggerezza dopo averla vista ben più determinata con l’Inter». Ma l’allenatore difende Runjaic: «Può capitare una serata storta, soprattutto contro Allegri, che resta un signor allenatore».