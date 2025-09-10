Monza, Pessina: «Felice di essere qui. L’obiettivo è la serie A»

Matteo Pessina, capitano e centrocampista del Monza, ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi brianzoli attraverso i propri profili social, dopo il rientro dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori nella scorsa stagione.

«Cari monzesi, come state? – ha scritto Pessina – Io sto bene e sono felice di essere tornato a fare ciò che più amo. Il Monza questa estate ha dimostrato quanto desiderasse tenermi per ritornare dove tutti vogliamo: in Serie A. Ed io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene».

Il centrocampista ha inoltre voluto chiarire le voci di mercato: «Avrei potuto lasciare il club che amo solo per seguire il sogno di tornare in azzurro, giocare in Europa. Credo che possiate comprendere la mia scelta. Ora il tempo delle parole è finito: da venerdì ripartiremo con l’ambizione di tutta la città».