Mercato chiuso? Allegri ne ha chiesto un altro in difesa a Tare: tutto chiuso per gennaio

La sessione invernale è sempre utile per le società che vogliono rinforzarsi.

Il mercato di gennaio rappresenta per molte squadre un’occasione preziosa per raddrizzare la stagione. Non di rado, infatti, le scelte effettuate in estate si rivelano poco efficaci: acquisti che non hanno reso quanto sperato, reparti rimasti scoperti o strategie tecniche che non hanno trovato riscontro sul campo. La finestra invernale permette così di intervenire per correggere gli errori, ridando equilibrio e competitività all’organico.

Un aspetto ricorrente riguarda gli infortuni. Durante la prima parte della stagione, alcune squadre si trovano a fare i conti con lunghe assenze che compromettono interi reparti. In questi casi, il mercato di gennaio diventa una sorta di ancora di salvezza per inserire giocatori pronti a sostituire i titolari, senza snaturare troppo il progetto tecnico. Spesso si punta su profili già rodati, capaci di incidere immediatamente.

Non meno importante è la volontà di completare la rosa in funzione degli obiettivi stagionali. Squadre in corsa per lo scudetto o per la qualificazione europea cercano rinforzi di qualità per alzare il livello competitivo, mentre chi lotta per la salvezza punta su calciatori d’esperienza che garantiscano solidità e mentalità. Le società devono bilanciare tra investimenti mirati e sostenibilità economica.

Il mercato invernale offre l’opportunità di sfruttare occasioni. Giocatori in scadenza di contratto, fuori progetto o desiderosi di rilanciarsi trovano spazio in nuovi club, creando situazioni favorevoli sia per le società acquirenti sia per i calciatori stessi. In questo senso, gennaio diventa un mese di aggiustamenti e colpi a sorpresa, capaci di cambiare le sorti di una stagione.

Obiettivo di mercato

Il Milan potrebbe tornare a muoversi nel mercato di gennaio per rinforzare la corsia destra. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Arnau Martinez, giovane talento del Girona già seguito in estate e richiesto espressamente da Massimiliano Allegri negli ultimi giorni della sessione estiva. Il terzino spagnolo, classe 2002, è legato al club da una clausola rescissoria fissata a 14 milioni di euro.

Martinez è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio iberico. Nell’ottobre 2023 è stato inserito tra i 25 finalisti del premio European Golden Boy di Tuttosport, riconoscimento che celebra i migliori Under-21 dei campionati europei. Una menzione che conferma il suo valore e la sua crescita costante.

Giovane di prospettiva

Il laterale ha già maturato esperienze importanti anche con le selezioni giovanili spagnole. Con l’Under-19 ha mosso i primi passi nel calcio internazionale, mentre nel 2023 ha preso parte agli Europei Under-21, arrivando fino alla finale persa dalla Roja. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club e che spiegano l’interesse crescente nei suoi confronti.

Per il Milan si tratterebbe di un innesto mirato, utile a garantire freschezza, duttilità e prospettiva in un ruolo in cui la squadra rossonera cerca maggiore solidità. Gennaio, dunque, potrebbe rivelarsi il momento giusto per provare l’affondo decisivo.