Empoli, Ghion: «Vogliamo dimostrare il nostro valore»

Nuova avventura per Andrea Ghion, centrocampista classe 2000, che ha scelto l’Empoli per dare una svolta alla propria carriera. Presentato ufficialmente in conferenza stampa, l’ex Sassuolo ha raccontato l’emozione dei primi giorni in Toscana e le motivazioni che lo hanno spinto a vestire l’azzurro.

L’operazione si è chiusa solo a fine agosto, ma l’interesse dell’Empoli era vivo da tempo. «Sapevo che la società mi seguiva già da inizio mercato – ha spiegato – e quando tutto si è concretizzato non ho avuto dubbi. Qui ho trovato un gruppo giovane e competitivo, con tanta voglia di lavorare».

Determinante, nella sua scelta, anche il consiglio di un ex compagno: «Ho parlato con Pinamonti e mi ha parlato benissimo della piazza. Mi ha rassicurato sul fatto che mi sarei inserito facilmente, e infatti è andata proprio così».

Sul piano tecnico Ghion si descrive come un centrocampista duttile: «Mi piace avere il pallone e gestire i ritmi della partita, ma so adattarmi sia in un centrocampo a due che a tre. L’obiettivo personale è crescere in fase offensiva, provando a portare più gol e assist».

Infine uno sguardo alla prossima sfida di campionato, che arriva dopo la sosta: «Affrontiamo un avversario che lo scorso anno è andato vicino alla promozione, quindi ci aspetta una gara difficile. Ma noi siamo pronti, ci siamo allenati con intensità e vogliamo dimostrare il nostro valore».

Per Ghion, dunque, Empoli non è solo una nuova destinazione, ma una vera e propria occasione di crescita: «È una tappa fondamentale della mia carriera. Darò tutto per questa maglia».