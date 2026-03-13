Monza-Palermo, i convocati di Bianco: assente Birindelli
In vista del big match di domani al “Brianteo” tra Monza e Palermo, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. Pesa l’assenza di Samuele Birindelli, alle prese con un infortunio che lo ha fermato durante l’allenamento di ieri.
Ecco l’elenco dei convocati biancorossi:
1 Pizzignacco
2 Brorsson
3 Lucchesi
7 Azzi
8 Hernani Junior
10 Cutrone
11 Forson
13 Ravanelli
14 Obiang
15 Delli Carri
17 Keita
20 Thiam
21 Colombo
24 Bakoune
25 Álvarez
26 Ciurria
27 Capolupo
28 Colpani
30 Caso
32 Pessina
37 Petagna
43 Strajnar
47 Mota Carvalho