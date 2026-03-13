Monza-Palermo, i convocati di Bianco: assente Birindelli

In vista del big match di domani al “Brianteo” tra Monza e Palermo, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. Pesa l’assenza di Samuele Birindelli, alle prese con un infortunio che lo ha fermato durante l’allenamento di ieri.

Ecco l’elenco dei convocati biancorossi:





1 Pizzignacco

2 Brorsson

3 Lucchesi

7 Azzi

8 Hernani Junior

10 Cutrone

11 Forson

13 Ravanelli

14 Obiang

15 Delli Carri

17 Keita

20 Thiam

21 Colombo

24 Bakoune

25 Álvarez

26 Ciurria

27 Capolupo

28 Colpani

30 Caso

32 Pessina

37 Petagna

43 Strajnar

47 Mota Carvalho