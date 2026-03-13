Monza-Palermo, i convocati di Bianco: assente Birindelli

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

In vista del big match di domani al “Brianteo” tra Monza e Palermo, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. Pesa l’assenza di Samuele Birindelli, alle prese con un infortunio che lo ha fermato durante l’allenamento di ieri.

Ecco l’elenco dei convocati biancorossi:


1 Pizzignacco

2 Brorsson

3 Lucchesi

7 Azzi

8 Hernani Junior

10 Cutrone

11 Forson

13 Ravanelli

14 Obiang

15 Delli Carri

17 Keita

20 Thiam

21 Colombo

24 Bakoune

25 Álvarez

26 Ciurria

27 Capolupo

28 Colpani

30 Caso

32 Pessina

37 Petagna

43 Strajnar

47 Mota Carvalho

Altre notizie

Screenshot 2026-03-13 194630

Monza-Palermo: rosanero arrivati in Lombardia (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 192004

Mantova, Modesto verso l’Empoli: «Il cambio di allenatore può ridargli orgoglio e motivazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Monza-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 185752

Juve Stabia, Abate verso la Carrarese: «Dobbiamo avere la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 184206

Aquilani presenta Catanzaro-Padova: «Le difficoltà saranno quelle tipiche di ogni partita di Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Gardini: «Il Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Inzaghi: «Allenare il Palermo è come allenare una grande squadra di Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
a0e5526a-ab04-4185-9499-75d212700008

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Sono orgoglioso dei ragazzi, questo pubblico merita tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
96e5cbcf-f8c9-457e-9ad9-6c45d0824401

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Penso solo al Palermo, siamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
9d772cfe-1de9-40f4-a630-b176ddc08426

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «A ottobre era normale essere lontani dal Monza. Hernani? Senza Ranocchia sarebbe qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
4f0b426f-968f-4c7c-8081-a9cdf39988d6

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Abbiamo accorciato su squadre da Serie A, venderemo cara la pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
2fd0d5bd-806c-4b82-bf1a-70848cd4fb87

Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Abbiamo un’anima, siamo orgogliosi di giocarci questo big match»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza-Palermo, i convocati di Bianco: assente Birindelli

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 194630

Monza-Palermo: rosanero arrivati in Lombardia (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 192004

Mantova, Modesto verso l’Empoli: «Il cambio di allenatore può ridargli orgoglio e motivazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Monza-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 185752

Juve Stabia, Abate verso la Carrarese: «Dobbiamo avere la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026