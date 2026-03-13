Monza-Palermo, il club rosanero sui social: “Ogni goccia di sudore ci ha portato fino a qui”

Tutto pronto per la sfida di domani tra Monza e Palermo, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Match dall’odore di Serie A, in cui nessuna delle due squadre vuole fare un passo falso.

“Ogni goccia di sudore ci ha portato fino a qui. A domani.” questo il messaggio del club rosanero sui social, che carica l’ambiente evidenziando l’importanza di questo incontro. Tanti i tifosi che saranno presenti al “Brianteo” domani per sostenere gli uomini di Inzaghi e aiutarli a portare a casa tre punti fondamentali.





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