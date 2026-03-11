Monza-Palermo, Baldissoni: «Doveri era tra gli arbitri attesi. La partita deve essere solo sport»

Marzo 11, 2026
L’amministratore delegato del Monza Mauro Baldissoni è intervenuto questa mattina durante la presentazione dell’iniziativa “Generazione Monza”, soffermandosi anche su alcuni temi legati alla sfida di sabato contro il Palermo e sulla designazione arbitrale.

Parlando della scelta di Doveri per dirigere il match dello U-Power Stadium, Baldissoni ha spiegato:
«Doveri arbitro? Era tra quelli attesi, la partita riveste un carattere di particolare rilevanza e ci aspettavamo una designazione di un internazionale. Ma l’arbitro non decide le partite, magari ne parleremo in altra sede. È una figura necessaria per giocare e per quanto possa sbagliare il numero di errori dei giocatori è sempre superiore, l’arbitro non influenza mai i risultati, lo fanno i comportamenti dei giocatori».


Il dirigente biancorosso ha poi analizzato il momento della squadra dopo la sconfitta subita a La Spezia, ribadendo però la fiducia nel percorso del club:
«Il Monza ha raggiunto la propria maturità, la sconfitta di Spezia crea dispiacere ma non va a cambiare l’obiettivo della promozione, possibilmente diretta».

Durante l’incontro Baldissoni ha anche illustrato il senso dell’iniziativa dedicata ai giovani tifosi biancorossi.
«L’obiettivo è formare giovani che crescano con la passione per il Monza. Per una squadra che ha una lunga storia in Serie A i ragazzi possono essere cresciuti guardando alle grandi città, ma vorremmo creare questo imprinting e condivisione emotiva qui a Monza».

Infine, l’amministratore delegato ha parlato anche del clima che dovrà accompagnare la partita tra Monza e Palermo, sottolineando l’importanza di vivere l’evento in maniera serena.
«Non vogliamo vivere le partite come un problema di ordine pubblico ma come intrattenimento e sport, non abbiamo motivo di pensare che ci siano problemi. La battaglia deve essere solo in campo fatta di foga sportiva e agonistica».

