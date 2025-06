Modena, tutto su Chichizola per la porta: trattativa in fase avanzata

Il Modena si prepara a voltare pagina tra i pali: con Riccardo Gagno ormai destinato a lasciare dopo sei stagioni e quasi 200 presenze, il club emiliano ha avviato la corsa per trovare un nuovo portiere.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, in cima alla lista del direttore sportivo Andrea Catellani c’è Leandro Chichizola, protagonista allo Spezia nella seconda parte della scorsa stagione. Nonostante un contratto ancora in essere, l’argentino sarebbe pronto a lasciare la Liguria: sul tavolo c’è un accordo biennale con il club di Andrea Sottil, che lo considera il profilo ideale per il nuovo corso.

Gli altri nomi seguiti erano Radunovic (Cagliari, rientrato dal Bari), Lezzerini (in uscita dal Brescia, piace anche al Monza) e Silvestri (Empoli), ma Chichizola è il favorito assoluto per difendere la porta del “Braglia” nella stagione 2025/26.