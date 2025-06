Ufficiale: Frederic Massara è il nuovo Direttore Sportivo della Roma

Dopo l’esperienza al fianco di Sabatini nel Palermo di Zamparini e una carriera da calciatore anche in maglia rosanero, Massara torna a Trigoria per guidare l’area tecnica giallorossa.

L’AS Roma ha annunciato ufficialmente la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club.

Per Massara si tratta di un ritorno nella Capitale, dove aveva già lavorato con professionalità e competenza in una fase cruciale della storia recente della Roma. Il dirigente piemontese, che in passato è stato anche calciatore del Palermo e uomo mercato nella gestione Zamparini al fianco di Walter Sabatini, porta con sé una solida reputazione costruita sia in ambito nazionale che internazionale.

Con una visione chiara e una profonda conoscenza del calcio moderno, Massara è chiamato ora a guidare l’area tecnica del club giallorosso in un percorso che si preannuncia ambizioso.

«Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo», si legge nella nota ufficiale, «convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso».

Bentornato a Roma.