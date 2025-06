Il TFN respinge il ricorso: la Salernitana dovrà giocare il playout di ritorno contro la Sampdoria

Arriva la decisione definitiva del Tribunale Federale Nazionale: confermata la disputa del ritorno dei playout.

La Salernitana dovrà regolarmente scendere in campo per la sfida di ritorno dei playout contro la Sampdoria. È arrivata oggi, giovedì 19 giugno, intorno alle 17:30, la decisione ufficiale del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che ha rigettato il ricorso presentato dal club campano in merito all’annullamento dei playout.

Il ricorso, presentato ai sensi degli articoli 30 del CGS CONI e 79 del CGS FIGC, era stato avanzato contro i Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025 della Lega Serie B. Il TFN ha però confermato la validità delle disposizioni adottate, chiudendo di fatto ogni margine di rinvio o cancellazione della doppia sfida salvezza.

La Salernitana, quindi, dovrà prepararsi a disputare regolarmente il match di ritorno al Ferraris, con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata e conquistare la permanenza in Serie B.