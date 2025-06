Avellino, Aiello su Artistico: «Ci piace, ma lo seguono i top club di Serie B»

Mario Aiello, direttore sportivo dell’Avellino, ha parlato dell’asse sempre più caldo con la Lazio, che potrebbe portare in Irpinia due giovani talenti biancocelesti: Alessandro Milani, terzino classe 2004, e Gabriele Artistico, attaccante reduce dal prestito al Cosenza.

Ai microfoni de LaLazioSiamoNoi, Aiello ha spiegato: «Artistico è un altro giocatore che potrebbe interessarci, ma la questione è complicata perché lo seguono diverse squadre di Serie B di fascia più alta della nostra. A noi piace, stiamo valutando se c’è realmente la possibilità per portarlo ad Avellino. Ma comunque come giovane non stiamo trattando solo lui».

Il dirigente irpino ha sottolineato anche i buoni rapporti con il club capitolino: «Ci sono dei rapporti sia a livello di proprietà che personali con i direttori attuali della Lazio. Per la Lazio la realtà di Avellino può essere d’appoggio per lanciare dei talenti e per portare avanti insieme un percorso di valorizzazione dei giocatori».

Infine, Aiello ha spiegato la strategia societaria in merito ai giovani da valorizzare: «A noi fanno comodo perché possono dire la loro in Serie B e darci una mano. Per creare patrimonio come società, il nostro obiettivo principale è quello di acquistare subito o successivamente i calciatori, magari lasciando ai club la possibilità di una recompra o di una percentuale. Non sempre però ci riusciamo».