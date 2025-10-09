Modena e Palermo, numeri da Serie A: i migliori inizi degli ultimi decenni

Secondo quanto analizzato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, Modena e Palermo oggi sarebbero promosse in Serie A. Entrambe occupano le prime due posizioni della classifica, con un rendimento che riporta alla memoria annate storiche delle rispettive tradizioni in cadetteria.

Il Corriere dello Sport evidenzia che, ricalcolando i punteggi con l’attuale formula dei tre punti per vittoria, il Modena non partiva così forte da 91 anni: era la stagione 1934-35, con l’ungherese Richard Klug in panchina e sei vittorie nelle prime sette giornate. Gli attuali 17 punti valgono ai gialloblù il secondo miglior avvio di sempre, davanti ai 15 punti raccolti nel 1940-41 da Alfredo Notti e nel 2001-02 da Gianni De Biasi, artefice dell’ultima promozione in A.

Anche il Palermo, spiega Pierluigi Capuano sulle colonne del Corriere dello Sport, è a un passo dal suo rendimento-record. Con 16 punti, i rosanero eguagliano i risultati dei campionati 1955-56 (allenatore Carlo Rigotti), 1979-80 (Giancarlo Cadè) e 2023-24, sotto la gestione Eugenio Corini, poi sostituito da Mignani. Oggi Inzaghi e Sottil sono protagonisti assoluti della Serie B, con il primo che conferma la sua consuetudine alle zone alte della classifica: dal Venezia 2017-18 al Benevento 2019-20, passando per l’esperienza al Brescia e il miracolo playoff con la Reggina nel 2022-23, fino alla recente promozione con il Pisa.

Come ricorda il Corriere dello Sport, sabato notte il Palermo ha accarezzato il sogno di diventare capolista solitario, traguardo che avrebbe segnato la 128ª giornata nella storia dei rosanero da soli in vetta alla Serie B. I siciliani restano così al terzo posto assoluto nella classifica storica delle squadre più spesso in testa (dietro Genoa e Brescia). L’ultima volta in vetta risale al 7 ottobre 2023, quando i rosanero guidavano con 22 punti davanti al Parma.

Nel frattempo, grazie al successo sull’Entella, il Modena si è ripreso lo scettro della Serie B, raggiungendo quota 24 giornate complessive da capolista solitaria, lo stesso numero della Juventus nella graduatoria storica. Il Corriere dello Sport sottolinea che l’ultimo primato temporaneo dei gialloblù risaliva alla quarta giornata del 2023-24, confermando così la continuità di un progetto che oggi sogna in grande.