Milan, RINNOVO UFFICIALE: contratto a vita | Niente addio a fine stagione, il comunicato

Una buona notizia, che fa contenti tutti.

Il rinnovo di contratto è l’accordo con cui una società e un calciatore prolungano la collaborazione oltre la scadenza originaria. Può avvenire in qualsiasi momento, ma di solito le trattative iniziano quando mancano meno di due anni alla scadenza. Il rinnovo serve a garantire stabilità al giocatore e tutela economica al club, che così evita di perderlo a parametro zero.

Durante la trattativa vengono ridefiniti durata, ingaggio e bonus. Spesso il rinnovo è anche una strategia: allungare il contratto permette di ammortizzare meglio il costo del cartellino o di mantenere alto il valore di mercato del calciatore. In altri casi, invece, il prolungamento è un segnale di fiducia reciproca, premiando rendimento e comportamento.

Con l’espressione “contratto a vita” si indicano quegli accordi a lungo termine (cinque, sei o più anni) che simboleggiano un legame profondo tra giocatore e società. In realtà, la legge vieta contratti effettivamente “a vita”, ma alcune società scelgono durate molto lunghe per blindare i propri campioni e costruire attorno a loro un progetto tecnico e d’immagine.

Esempi celebri di “contratti a vita” riguardano bandiere come Totti o Maldini, rimasti per l’intera carriera nello stesso club. Oggi, però, il calcio è più dinamico e i rinnovi lunghissimi sono rari: prevalgono accordi più flessibili, con clausole d’uscita o adeguamenti annuali, per adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Un legame che continua

Il Milan e Fly Emirates proseguono insieme il loro cammino. È ufficiale il rinnovo della storica partnership tra il club rossonero e la compagnia aerea emiratina, un rapporto iniziato nel 2007 e destinato a celebrare vent’anni di collaborazione. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner del Milan, consolidando una sinergia che negli anni ha contribuito a rafforzare il prestigio internazionale di entrambi i marchi.

Come dichiarato dal Chief Commercial Officer Maikel Oettle, questo rinnovo testimonia una delle collaborazioni più longeve e rispettate del calcio mondiale. Una partnership che guarda al futuro con ambizione e innovazione, mirata a connettere nuove generazioni di tifosi e a creare esperienze che vadano oltre il terreno di gioco. Anche Sir Tim Clark, presidente di Emirates, ha sottolineato i valori comuni di eccellenza e passione che legano i due brand.

Dubai e Milano, un ponte di culture

Il rinnovo ribadisce l’importanza strategica del Medio Oriente per il club rossonero, confermata anche dall’apertura di Casa Milan Dubai nel 2023. La collaborazione tra Emirates e il Milan è diventata un vero ponte tra culture, capace di unire tifosi e mercati diversi.

Nel 2025, con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai, il binomio Milan-Emirates celebra una connessione che ha generato valore sportivo, culturale ed economico. Due eccellenze globali pronte a scrivere insieme nuovi capitoli di crescita e innovazione.