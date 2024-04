Mignani-Palermo, tifosi del Bari: «Per noi immagini dolorose» (VIDEO)

Michele Mignani è stato il tecnico scelto dal City Group per guidare i rosanero verso la parte finale del campionato. L’allenatore genovese, ha un recente passato sulla panchina del Bari e la scelta da parte della dirigenza rosanero ha scaturito diverse reazioni anche da parte della tifoseria dei galletti.

Lo scorso anno con il Bari, Mignani, ha sfiorato una clamorosa promozione tramite i play-off e per ciò, e non solo, viene ancora ricordato positivamente da parte della piazza barese. “Ilbareseee”, mediante un video sui propri canali social, ha ripercorso alcune tappe del tecnico definendolo «un grande allenatore e un grande uomo». “Ilbareseee” ha aggiunto sul tecnico: «Non dimenticheremo mai ciò che ha fatto per noi. Colui che ha fatto tornare allo stadio 60mila persone».